Наушники Beyerdynamic: вся мощь музыки

Истинные ценители музыки стараются покупать хорошее акустическое оборудование для прослушивания любимых композиций. Если вы хотите насладиться полнотой звучания и услышать все оттенки музыкального произведения, то вам стоит приобрести наушники Beyerdynamic. Этот производитель не нуждается в представлении и давно занимает лидирующие позиции на рынке профессиональной звуковой аппаратуры.

Компания производит первоклассные наушники, которые помогут вам насладиться музыкой. При этом, вы не будете мешать окружающим, даже если включите музыку громко.

В зависимости от ваших предпочтений вы можете выбрать открытые динамические наушники или закрытые динамические наушники. К примеру, полноразмерные закрытые динамические наушники BEYERDYNAMIC CUSTOM ONE PRO имеют отсоединяемый кабель, переходник, а диапазон воспроизводимых ими частот от 5 до 35000 Гц. Открытые динамические наушники BEYERDYNAMIC DT 131TV имеют встроенный в шнур регулятор громкости и моно/стерео переключатель. Диапазон воспроизводимых частот - от 20 до 18 000 Гц.

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