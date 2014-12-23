В России резко сократилось производство водки

Выпуск водки в России в ноябре оказался рекордно низким с начала года, упав сразу на 38,5%. Из-за того что власти решили заморозить ставку акциза на крепкий алкоголь, производители не стали делать в конце года традиционных запасов продукции со старым акцизом.

На эту ситуацию могли повлиять изменения спроса: из-за девальвации рубля потребители вместо того, чтобы покупать алкоголь, делали запасы импортных продуктов, пишет «Коммерсант».

В ноябре российские заводы выпустили 7 млн дал водки, что на 38,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Росстата, имеющихся в распоряжении «Ъ». При этом отдельные заводы компаний-лидеров в ноябре показали результаты хуже рынка: «Традиции качества», крупнейший завод «Синергии» (водка «Беленькая», «Мягков»), снизил производство на 57,3% (до 2,7 млн дал), а «Топаз», основной завод холдинга Roust («Зеленая марка», «Журавли»),- на 57% (до 2,9 млн дал). Ноябрьский спад производства стал самым сильным с начала года. Например, в сентябре общее падение производства составило 7,9%, в августе - 19,6%, в марте - 21,8%. Другие категории алкоголя российского производства в ноябре также демонстрировали сильный спад. Выпуск коньяка сократился на 24,9%, до 0,6 млн дал, игристых и шампанских вин - на 25,2%, до 1,9 млн дал. Менее всего снизилось производство столового вина - на 9,7%, до 2,2 млн дал.

Заметный спад производства водки в конце года участники рынка прогнозировали еще летом. Тогда правительство в условиях сильного роста продаж нелегальной водки (по оценкам участников рынка, ее доля на рынке составляет 50-65%) решило не повышать акциз на крепкий алкоголь в 2015-2016 годах, оставив его на уровне текущего года - 500 рублей за литр безводного спирта. В прежние годы, когда акциз традиционно менялся с 1 января, производители водки старались в последние месяцы впрок выпустить продукцию со старым акцизом. «Создание запасов на первый квартал следующего года было обусловлено тем, что торговые сети растягивают принятие новых цен от производителя на полтора-два месяца»,- говорит президент петербургской «Ладоги» (водка «Царская») Вениамин ГРАБАР. Его предприятие в ноябре вовсе не работало: завод на плановой реконструкции, а запасы сделаны в предыдущие месяцы.

По итогам января-ноября падение производства водки составило уже 17,4%, снизившись до 59,3 млн дал, сообщает Росстат. «В декабре динамика производства водки будет похожа на ноябрьскую: спад составит 30-38% к декабрю прошлого года»,- прогнозирует предправления «Синергии» Александр МЕЧЕТИН. В целом же за год, по его прогнозу, падение превысит 20%. Директор Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя Вадим ДРОБИЗ считает, что выпуск легальной водки в 2014 году сократится на 22-24%.

«Из этого выпадающего объема только половина - реальный спад, остальное связано с отсутствием создания запасов перед новым годом»,- отмечает он. На показатели производства водки в конце года также повлияло заметное снижение ее продаж, считает гендиректор «Кристалла-Лефортово» («Старая Москва») Виктор АЛЕКСЕЕВ. «По моим ощущениям, в ноябре они снизились примерно на 20%, что может быть связано с тем, что потребитель при начавшемся росте курсов валют старался запасаться впрок разными импортными товарами, ожидая роста цен на них. Соответственно, тратил меньше средств на алкоголь»,- говорит господин Алексеев. Александр Мечетин полагает, что продажи водки по итогам года снизятся на 17-18%.

В первом квартале 2015 года объемы производства легальной водки, по оценке главы «Синергии», могут выйти в плюс. Господин Мечетин связывает это не только с тем, что производители, не имея запасов, будут выпускать больше продукции в сравнении с первым кварталом прошлого года, но и со снижением продаж импортных категорий алкоголя - виски, коньяков, рома и т. д., которые будут сильно дорожать из-за девальвации рубля.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.