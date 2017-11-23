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Цены на квартиры вырастут на треть
Главная причина возможного увеличения стоимости жилья - отказ от долевого строительства и переход на проектное финансирование
После запрета долевого строительства стоимость квадратного метра может увеличиться почти на треть, подсчитали в компании «Миэль», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
При этом рост цен будет наиболее ощутимым в массовом сегменте жилья, пишет сайт BFM.Ru.
Людмила Цветкова, исполнительный директор «Миэль — Загородная недвижимость»:
«То, что мы видим, — отказ полностью от долевого строительства и переход на проектное финансирование. Это может привести к удорожанию от полутора до одиннадцати тысяч рублей на квадратный метр, то есть это от 15% до 30%. С чем это связано? Если проект реализуется на земельном участке, который приобретен без привлечения кредитного финансирования, то в таких случаях это, скорее, будет порядка 15% удорожание по отношению к текущей ситуации, так как в любом случае денежные средства будут вкладываться в проектирование, в получение разрешений на строительство, создание коммуникаций, инженерных сооружений, строительство первой очереди. Да, как правило. И только после этого застройщик начнет получать денежные средства и частично гасить кредиты, и то не полностью. То есть объем вложений финансовых достаточно существенен на первом этапе. А если же рассмотреть ситуацию, которая достаточно часто встречается, когда земельный участок тоже приобретен с привлечением кредитных средств, то в этом случае потенциал роста себестоимости для застройщика составляет вообще 30%».
Жилье действительно может подорожать примерно на треть, подтверждает председатель совета директоров семейства компаний KASKAD Family Валерий Мищенко:
Валерий Мищенко, председатель совета директоров семейства компаний KASKAD Family:
«Если одновременно не удешевить ипотеку, на что наверняка нацелены сегодня органы власти, то просто будет рост цены квадратного метра, и все. Особенно на фоне ужесточения процедур получения исходно-разрешительных документов. Если реально оценивать ситуацию, то факторов роста стоимости два. Первое — это изменения законодательные. Они отразятся на рынке, на наш взгляд, в перспективе двух-трех лет, потому что есть еще остатки тех проектов, которые уже получили проектные декларации, разрешения на строительство и которые в работе, что называется, находятся. Новые правила будут применяться, скорее всего, к новым проектам девелопмента. Но одновременное ужесточение правил игры, которые вступят в силу в середине следующего года, уже сегодня заставляет девелоперов с исходными документами на руках думать о том, а надо ли эти объекты выводить на рынок в этих новых реалиях. Поэтому, если «физик» уверен в том, что этому девелоперу можно доверять, то эти квадратные метры абсолютно спокойно можно приобретать уже сегодня. И лучше приобретать сегодня, потому что цена квадратного метра достигла, скажем так, максимального дна, маржа девелоперская уже составляет 10-15%, что является гранью, ниже которой просто не имеет смысла заниматься этим бизнесом».
Этой осенью Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о поэтапном отказе в течение трех лет от долевого строительства и переходе к проектному финансированию строек при участии банков.
По данным Национального объединения застройщиков жилья, общий объем денег, инвестированных сейчас в объекты долевого строительства, составляет 4,7 трлн рублей. Еще примерно 2,3 трлн необходимо для того, чтобы достроить все эти объекты.
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