Самая качественная "докторская" колбаса производится не в Приморье

При этом вкусная колбаса не всегда самая натуральная

Самая качественная «Докторская» колбаса в России производится в Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Челябинской и Саратовской областях, Ставропольском крае и Белгородской области. При этом, как показало исследование Роскачества, не всегда самая вкусная колбаса – самая натуральная.

Роскачество объявило о завершении второго этапа всероссийского исследования качества «Докторской» колбасы. Девять из десяти проверенных торговых марок соответствует требованиям норм по качеству и безопасности, говорится в сообщении ведомства.

Исследование проходило в два этапа: в 2017 году эксперты исследовали 30 марок колбасы со всей России, и в этом году - еще 10. Специалисты изучили популярную колбасу по 70 показателям качества и безопасности: проверяли на бактерии группы кишечной палочки, антибиотики, посторонние ингредиенты, а также изучали вкус и внешний вид.

«По итогам исследований, колбаса девяти торговых марок соответствует не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и опережающим стандартам Роскачества», - отмечается в исследовании.

«Вся исследованная колбаса безопасна, нарушения по микробиологическим показателям в ней не обнаружены. Нет в ней и тяжелых металлов, радионуклидов и генно-модифицированных ингредиентов. Согласно результатам испытаний, колбаса производится в стерильных условиях», - уточнили эксперты.

Кроме того, эксперты Роскачества исследовали колбасу на наличие постороннего генетического материала: ДНК овцы, лошади, собаки и кошки, а также кукурузы и сои. По этому показателю все торговые марки, вошедшие в исследование 2018 года, успешно прошли проверку. Специалисты искали в колбасе также консерванты и стабилизаторы - превышений по ним не было. А вот удерживающую влагу клетчатку нашли сразу в трех марках.

Максим СИНЕЛЬНИКОВ, заместитель руководителя Исполнительного комитета Национальной Мясной Ассоциации:

- В отдельных исследованных образцах продукции обнаружены следы антибиотиков на уровне погрешности. С одной стороны, это проблема изготовителей, которые при контроле входного сырья пропустили сырье с остаточными следами антибиотиков. С другой стороны, данная проблема связана с тем, что на боенских предприятиях недостаточно контролируются остатки антибиотиков в продуктах убоя, на животноводческих предприятиях осуществляется недостаточный контроль кормов на содержание в них антибиотиков или предприятия злоупотребляют антибиотиками и используют их с нарушением рекомендаций по применению. В данном случае предприятиям-переработчикам и поставщикам сырья целесообразно наладить более глубокое взаимодействие для устранения проблем с сырьем.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: Колбаса «Докторская» была названа так потому, что предназначалась «больным, подорвавшим здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма». Разработали ее сотрудники завода имени Микояна по заказу Народного комиссариата здравоохранения. Изначально, в 30-х годах, в состав этой колбасы входили говядина, свинина, яйца, соль и молоко. Рецептура была неизменной до 1974 года – потом в «Докторскую» решили добавлять немного крахмала и муки. Сейчас в колбасе, сделанной по ГОСТу, допустим нитрит натрия и специи, а в сделанной по ТУ – ароматизаторы, антиокислители, усилители вкуса и аромата.

Согласно рекомендациям ГОСТ Р 52196-2011, колбаса «Докторская» должна быть изготовлена из свино-говяжьего фарша. Мяса курицы в ней быть не должно. Однако оно дешевле, и некоторые производители этим пользуются.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток



