На приморских прилавках появились креветки из белорусских морей

В Россию начали ввозить запрещенные продукты питания через Белоруссию - реэкспорт, которого обещали не допустить. Россельхознадзор поймал на границе незаконные яблоки, персики, сливы. Ведомство грозит таможенному соседу ограничением на импорт. Показательный контроль на границе скоро ослабнет, полагают эксперты. Об этом пишет Zrpress.Ru со ссылкой на «Газету.Ru».

В России обнаружены фрукты и овощи из стран, попавших под запрет на импорт продуктов питания. Об этом сообщил глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) Сергей ДАНКВЕРТ, его слова передает ИТАР-ТАСС. Ввезли их через Белоруссию, а реальная страна происхождения не была указана или, как заподозрил Россельхознадзор, была указана неверно.

«Некоторые страны Евросоюза начали отправлять в Белоруссию продукцию, не указывая реальную страну происхождения. Пишут, например, Македония, а нами выяснено, что это Польша и Греция, потому что нет подтверждения македонского происхождения», - объяснил Данкверт.

В основном нарушения нашли в партиях яблок, персиков, слив, томатов. В качестве места происхождения у них значились Турция, Сербия, Македония или африканские страны - государства, не попавшие под ответные российские санкции.

Но ведомство «в ходе досмотра» установило, что овощи и фрукты поставлялись из Польши, Словении, Нидерландов, Литвы и некоторых других стран Евросоюза.

Как именно была установлена истинная страна происхождения, Данкверт не уточнил. В ФТС «Газете.Ru» напомнили, что границы с таможней между странами – государствами Таможенного союза нет, поэтому проверки при ввозе товаров из Белоруссии не проводятся. «Мы работаем вместе с таможенными службами Белоруссии и Казахстана - идет проверка товаров из Европы на внешних границах. Существует договоренность, что они не будут пропускать эту продукцию на наш рынок», - сказал представитель ФТС. Профессор Института торговой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский пояснил «Газете.Ru», что могло быть несоответствие сопроводительной документации и фактической упаковки. «Понятно, что маркировка ставится не на самом яблоке, но где-нибудь на палетах, на упаковке», - уточняет Портанский.

О том, что реэкспорт из Белоруссии весьма вероятен, заговорили сразу после введения запрета на импорт продуктов 6 августа.

Президент Белоруссии Александр ЛУКАШЕНКО поспешил заявить, что его страна исполнит обязательства по защите союзного рынка и не допустит транзита запрещенных грузов на территорию России. «Если Россия закрыла свой рынок для определенных товаров, то мы эти товары транзитом через Беларусь в Россию пропускать не должны», - заявил Лукашенко. Впрочем, сразу же оговорился, что белорусские власти не планируют вводить аналогичные меры относительно европейских товаров. «Это наше внутреннее дело. Нужны нам польские яблоки - мы покупаем, но не для России, а для внутреннего рынка. Нужны какие-то немецкие деликатесы - также приобретаем для внутреннего потребления», - уточнил глава Белоруссии.

Но официальные заявления мало что значат для тех, кто решил обойти запреты. Ввезти те же европейские фрукты можно не по подложным документам, а вполне легально - например, создав совместные предприятия между белорусскими и польскими хозяйствами.

Сегодня в Белоруссии работают сотни агропредприятий, специализирующихся на выращивании овощей и фруктов, а также торговле ими. И любое из них может стать перевалочной базой для поставок европейских продуктов в Россию.

Пока Россельхознадзор настроен решительно и намерен бороться с импортом нелегальных продуктов.

Россия введет ограничения на поставки из Белоруссии, пригрозил Данкверт, если и дальше будет замечать ввоз «карантинных объектов».

Кроме того, Россельхознадзор намерен отслеживать реэкспорт молочной, мясной и рыбной продукции через Швейцарию, Казахстан и Фарерские острова, продолжил руководитель ведомства.

Что касается белорусских и казахских продуктов, произведенных из западного сырья, то их ввоз будет разрешен официально, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович в понедельник.

«Перечень поставщиков существенно увеличится, и таким образом за счет этого мы рассчитываем, что не произойдет в период двух-трех месяцев существенного повышения цен и что его вообще не произойдет и ситуация останется стабильной», - сказал Дворкович на совещании премьера Дмитрия МЕДВЕДЕВА со своими заместителями.

«Подозреваю, что со временем контроль будет слабее и многие продукты просто пойдут транзитом

через Таможенный союз», - говорит Портанский. Но добавляет, что такое развитие событий вероятно только в том случае, если не возникнет нового политического повода для взаимного ужесточения санкций.

«Получается, что мы сами организуем, во-первых, лазейку для европейских предприятий и экспортеров, а во-вторых, подарок для наших соседей по Таможенному союзу. Все они будут получать прибыль», - отмечает эксперт.

Другой вариант - запрет на импорт западного продовольствия не продлится долго. На это надеется и премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Еще раз хотел бы сказать, что эти меры, естественно, вынужденные и ответные. Надеюсь, что они не будут продолжаться очень долго», - заявил он в понедельник. А пока запрет действует, Медведев надеется, что он не приведет к росту цен и дефициту.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.