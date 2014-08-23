www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.56 р. 100 JPY: 55.85 р.
EUR: 73.11 р. 10 CNY: 92.07 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Экономика
Распечатать

На приморских прилавках появились креветки из белорусских морей

23 Августа 2014, 12:17 | В России

В Россию начали ввозить запрещенные продукты питания через Белоруссию - реэкспорт, которого обещали не допустить. Россельхознадзор поймал на границе незаконные яблоки, персики, сливы. Ведомство грозит таможенному соседу ограничением на импорт. Показательный контроль на границе скоро ослабнет, полагают эксперты. Об этом пишет Zrpress.Ru со ссылкой на «Газету.Ru».

В России обнаружены фрукты и овощи из стран, попавших под запрет на импорт продуктов питания. Об этом сообщил глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) Сергей ДАНКВЕРТ, его слова передает ИТАР-ТАСС. Ввезли их через Белоруссию, а реальная страна происхождения не была указана или, как заподозрил Россельхознадзор, была указана неверно.

«Некоторые страны Евросоюза начали отправлять в Белоруссию продукцию, не указывая реальную страну происхождения. Пишут, например, Македония, а нами выяснено, что это Польша и Греция, потому что нет подтверждения македонского происхождения», - объяснил Данкверт.

В основном нарушения нашли в партиях яблок, персиков, слив, томатов. В качестве места происхождения у них значились Турция, Сербия, Македония или африканские страны - государства, не попавшие под ответные российские санкции.

Но ведомство «в ходе досмотра» установило, что овощи и фрукты поставлялись из Польши, Словении, Нидерландов, Литвы и некоторых других стран Евросоюза.

Как именно была установлена истинная страна происхождения, Данкверт не уточнил. В ФТС «Газете.Ru» напомнили, что границы с таможней между странами – государствами Таможенного союза нет, поэтому проверки при ввозе товаров из Белоруссии не проводятся. «Мы работаем вместе с таможенными службами Белоруссии и Казахстана - идет проверка товаров из Европы на внешних границах. Существует договоренность, что они не будут пропускать эту продукцию на наш рынок», - сказал представитель ФТС. Профессор Института торговой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский пояснил «Газете.Ru», что могло быть несоответствие сопроводительной документации и фактической упаковки. «Понятно, что маркировка ставится не на самом яблоке, но где-нибудь на палетах, на упаковке», - уточняет Портанский.

О том, что реэкспорт из Белоруссии весьма вероятен, заговорили сразу после введения запрета на импорт продуктов 6 августа.

Президент Белоруссии Александр ЛУКАШЕНКО поспешил заявить, что его страна исполнит обязательства по защите союзного рынка и не допустит транзита запрещенных грузов на территорию России. «Если Россия закрыла свой рынок для определенных товаров, то мы эти товары транзитом через Беларусь в Россию пропускать не должны», - заявил Лукашенко. Впрочем, сразу же оговорился, что белорусские власти не планируют вводить аналогичные меры относительно европейских товаров. «Это наше внутреннее дело. Нужны нам польские яблоки - мы покупаем, но не для России, а для внутреннего рынка. Нужны какие-то немецкие деликатесы - также приобретаем для внутреннего потребления», - уточнил глава Белоруссии.

Но официальные заявления мало что значат для тех, кто решил обойти запреты. Ввезти те же европейские фрукты можно не по подложным документам, а вполне легально - например, создав совместные предприятия между белорусскими и польскими хозяйствами.

Сегодня в Белоруссии работают сотни агропредприятий, специализирующихся на выращивании овощей и фруктов, а также торговле ими. И любое из них может стать перевалочной базой для поставок европейских продуктов в Россию.

Пока Россельхознадзор настроен решительно и намерен бороться с импортом нелегальных продуктов.

Россия введет ограничения на поставки из Белоруссии, пригрозил Данкверт, если и дальше будет замечать ввоз «карантинных объектов».

Кроме того, Россельхознадзор намерен отслеживать реэкспорт молочной, мясной и рыбной продукции через Швейцарию, Казахстан и Фарерские острова, продолжил руководитель ведомства.

Что касается белорусских и казахских продуктов, произведенных из западного сырья, то их ввоз будет разрешен официально, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович в понедельник.

«Перечень поставщиков существенно увеличится, и таким образом за счет этого мы рассчитываем, что не произойдет в период двух-трех месяцев существенного повышения цен и что его вообще не произойдет и ситуация останется стабильной», - сказал Дворкович на совещании премьера Дмитрия МЕДВЕДЕВА со своими заместителями.

«Подозреваю, что со временем контроль будет слабее и многие продукты просто пойдут транзитом

через Таможенный союз», - говорит Портанский. Но добавляет, что такое развитие событий вероятно только в том случае, если не возникнет нового политического повода для взаимного ужесточения санкций.

«Получается, что мы сами организуем, во-первых, лазейку для европейских предприятий и экспортеров, а во-вторых, подарок для наших соседей по Таможенному союзу. Все они будут получать прибыль», - отмечает эксперт.

Другой вариант - запрет на импорт западного продовольствия не продлится долго. На это надеется и премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Еще раз хотел бы сказать, что эти меры, естественно, вынужденные и ответные. Надеюсь, что они не будут продолжаться очень долго», - заявил он в понедельник. А пока запрет действует, Медведев надеется, что он не приведет к росту цен и дефициту.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: санкции  Таможенный союз  Россия  Евросоюз  продукты питания  беларусь 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • fuck11:20, 24.08.2014#

    опять жунализды отжигают. заголовок и текст статьи вообще не совпадают. у вас там это кто-нибудь вообще читает перед тем как выложить?название+ фото-креведкив статье ни слова про креведкибред. . .

  • гражданин 15:40, 25.08.2014#

    санкции которые не работают толком. . . . . но наши барыги уже подняли цены на некоторые продукты. . . . вон грецию евросаюз бросил в свое время а мы чтоб с голоду не умереть вытащим ее экономику. . . . что за страна то у нас такая. . . . хохлы нас ненсвидят а мы их население кормим. . . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru