Россия планирует войти в тройку лидеров по въездному туризму

Россия планирует стать одним из мировых лидеров по въездному туризму. У нашей страны есть все возможности войти в топ-3 стран мира по приему иностранных туристов. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», об этом заявил глава федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

«В этом году Российская Федерация впервые вошла в топ-10 по посещаемости иностранными туристами в мире. Мы занимаем там девятое место. Но наши амбиции более высокие. Мы хотим, чтобы Россия вошла в топ-3 самых посещаемых стран», — сказал Сафонов.

Он добавил, что необходимо предлагать иностранным туристам «уникальные услуги, которых у них нет».

Напомним, ранее министр культуры России Владимир Мединский заявил, что туризм на протяжении последних пяти лет является самой быстрорастущей отраслью мировой экономики.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.