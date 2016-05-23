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Россиянам рекомендовали срочно покупать квартиры

23 Мая 2016, 08:31 | В России

На российском рынке недвижимости установились наиболее благоприятные условия для покупки жилья, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов в эфире телеканала "Россия-1", сообщает деловая газета «Золотой Рог».

"Цены на жилье эконом-класса стоят и не растут. На рынке хорошие предложения, и банки оформляют ипотечное кредитование", — сказал он.

По оценке Шувалова, российская экономика смогла адаптироваться к трудностям и имеет все возможности для роста. Он также отметил, что иностранные инвесторы проявляют к России интерес, в регионах запускаются заводы с привлечением иностранного капитала.

Фото РИА "Новости".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: недвижимость  квартира  банк  эконом-класс  строительство  ипотека  кредит 



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Комментарии

  • Псевдоним11:34, 23.05.2016#

    А может ему лечиться. . .

  • ff11:43, 23.05.2016#

    Андерсен сказочник.

  • Псевдоним12:00, 23.05.2016#

    Да что вы? Помню лет 15 назад в магазине настойчиво советовали покупать куриное яйцо, а то оно скоро подорожает.

  • tomhanhan16:06, 23.05.2016#

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  • Псевдоним08:19, 24.05.2016#

    А что скоро начнётся жёлтая газета?

  • Александр08:33, 24.05.2016#

    Очередной обвал уровня жизни

  • Вот-вот08:39, 24.05.2016#

    Ага, щас, уже все спотыкаются и бегут покупать денег же валом у народа и кризиса нет. Дела на столько не ахти, что барыга на уровне правительства пользуясь связями, пытаются стимулировать спрос на жмльё, не снижая цены. Наивные, времена сверх доходов уже кончились, и нефиг мечтать отбить взятки и откаты уродам- чиновникам, банкам- марадерам за счет населения, загибаться и сосать будет все по цепочки. В кризис либо не дорогое жилья желательно в рассрочку на 5-10 лет, либо хрен на лысину, можно конечно по соц программам за счет гос-ва, но далеко на этом не уедешь деньги могут и закончится, тем более воруют усердно уроды-чиновники . . . .

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