В России запретят ночную продажу еще целого ряда товаров

Власти утверждают, что инициатива не ударит по торговле

В российских аптеках могут запретить ночную торговлю настойками боярышника, валерианы, пустырника и схожими препаратами.

Проработать вопрос об ограничении времени торговли спиртосодержащими лекарствами предложили на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой. Эксперты утверждают, что инициатива безвредна для аптек: доля настоек в общем объеме продаж меньше 1%. Однако и о существенной пользе говорить не приходится, поскольку «аптечный» алкоголизм в масштабах страны нельзя назвать массовым, пишут «Известия».

Поручение Роспотребнадзору совместно с Минздравом проработать вопрос об ограничении времени розничной продажи спиртосодержащих лекарств зафиксировано в протоколе заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 12 марта. Документ, с которым ознакомились «Известия», подписала вице-премьер Татьяна Голикова. При необходимости ведомствам предложено внести в камбин поправки в законодательство.

СПРАВКА: С 2013 года в России ограничено время продажи алкоголя. Федеральная норма запрещает продавать спиртное с 23 до 8 часов по местному времени, однако региональные могут устанавливать дополнительные ограничения на территории субъекта. Например, в Якутии запрещено торговать алкоголем (за исключением пива) с 20 до 14 часов.

Речь о лекарствах типа «боярышника», пояснили «Известиям» в аппарате вице-премьера. Там уточнили, что это меру предложили проработать региональные власти. Поскольку продажа алкоголя ограничена по времени, то ничто не мешает подросткам пойти ночью в аптеку и купить «боярышник» или аналог, а потом в нетрезвом состоянии совершить противоправное действие, пояснили в аппарате Татьяны Голиковой. Там подчеркнули, что пока поручено именно проработать вопрос, не запретить ночную торговлю настойками.

Специалисты Минздрава изучают вопрос, подтвердили «Известиям» в ведомстве. Определенные спиртосодержащие препараты уже несколько лет одни из самых дешевых и доступных источников концентрированного питьевого этанола в России, пояснили в пресс-службе министерства. «Аптечный» алкоголизм связан с повышенным риском преждевременной смерти из-за отравления или сердечно-сосудистых заболеваний, но пока что настойки с высокой концентрацией этилового спирта экономически и физически легкодоступны для населения, отметили чиновники.

В качестве перспективного подхода Минздрав рассматривает возможность ограничить ночную продажу только части спиртосодержащих лекарств. Для этого чиновники считают нужным составить список препаратов, которые однозначно нельзя употребить в качестве алкогольных суррогатов, таких как йод, «зеленка» (бриллиантовый зеленый), корвалол, салфетки с этиловым спиртом, привели примеры в Минздраве. Остальные же спиртосодержащие лекарства стоит запретить продавать по ночам, считают в министерстве.

В Роспотребнадзоре оперативно не ответили на запрос «Известий» о своей позиции по вопросу.

Спиртосодержащие настойки составляют только 0,2% рынка лекарств по итогам прошлого года, рассчитали для «Известий» аналитики DSM Group. В 2018-м аптеки продали 109,7 млн упаковок таких лекарств – на 4,9% больше, чем годом ранее. Однако в денежном выражении рынок сократился на 3,5% до 2,4 млрд рублей. Самые высокие продажи за январь-февраль 2019 года у пузырьков настоек пустырника, валерианы, боярышника, пиона и календулы, добавили в DSM Group. Аналитики компании уверены, что ограничение торговли спиртосодержащими лекарствами на аптеках практически не отразится: доля продаж таких препаратов в ночное время мала. Кроме того, для настоек есть аналоги в таблетках или травах для заваривания (например, для эхинацеи), отметили в компании.

Сейчас аптечные настойки уже не так популярны в качестве суррогата алкоголя, заверил глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его словам, после массового отравления в Иркутске концентратом для ванн «Боярышник», цены на аптечные настойки выросли, и теперь эквивалентны стоимости водки. В марте флакон 25 мл настойки пустырника в среднем по России стоил 19 рублей, указано в Единой межведомственной информационной системе (ЕМИСС). То есть поллитра субстанции обойдется в 380 рублей, при этом минимальная цена бутылки водки составляет 205 рублей.

— Население переходит на кустарные спиртосодержащие жидкости. И с точки зрения сохранения здоровья населения было бы логично не ограничивать продажу настоек, а сделать их дешевле и доступнее — это безопаснее, — считает Вадим Дробиз.

Он уточнил, что основными потребителями аптечных настоек были взрослые граждане с низкими доходами, а не подростки.

«Аптечный» алкоголизм действительно существует, но достоверных данных о количестве страдающих им нет, сказал «Известиям» президент Лиги защитников прав пациентов Александр Саверский. По его мнению, ограничение продаж настоек не нарушит прав потребителей.

— Это препараты с сомнительной эффективностью, для них есть аналоги в таблетках или отварах без спирта. В любом случае, к экстренной медицине настойки никакого отношения не имеют, — рассказал эксперт.

Как ранее сообщали «Известия», два года назад Минздрав прорабатывал возможность ограничить продажу спиртосодержащих настоек двумя флаконами в одни руки. Однако от этой меры решено было отказаться. А вот идею ограничить размер тары настоек воплотили в жизнь весной 2017 года. Настойки боярышника, шиповника, валерианы и другие запретили выпускать в пузырьках больше 25 мл. Для отдельных лекарств установили больший объем упаковки — 50 мл и 100 мл.