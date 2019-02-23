Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жилье в России существенно подорожает
Спасая средства сотни тысяч дольщиков, государство лишит возможности купить квартиры миллионы россиян
Глава Министерства строительства Владимир Якушев ответил на вопрос о том, что будет с ценами на жилье из-за новых требований к финансированию строительных проектов. Свой комментарий он дал в ходе интервью «Газете.Ru».
По его словам, трудно в данный момент сказать, приведут ли поправки к подорожанию жилья на 10%, 15% или 20%.
«Практика покажет, какими будут эти цифры. Понятно, что раз это банковское кредитование, за него надо платить проценты. Куда застройщик это вложит? В квадратный метр», — отметил Якушев.
Он подчеркнул, что все станет известно уже на практике.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Виталий Мутко рассказал, взлетят ли цены на жилье из-за новых требований.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Жилье в России существенно подорожает
- Недорогих квартир хватит на два-три года
- Застройщики теперь будут шарахаться от долевого строительства, как от огня
- Число банкротств на российском строительном рынке увеличилось вдвое
- В России появятся государственные доходные дома
- Глава Минстроя считает преждевременной замену госэкспертизы строек на страхование
- В России введут запрет на полный расчет с застройщиками до завершения строительства для государственных заказчиков
- Россиянам рекомендовали срочно покупать квартиры
- Льготную ипотеку дадут на строительство дома из дерева
- Продажи недвижимости в Москве рухнули на 40 процентов
Новости раздела
- Жилье в России существенно подорожает
- В самолеты начнут пускать по гаджетам с 25 февраля
- Где водителям платят около 300 тысяч, врачам - 200 тысяч, а учителям - 150 тысяч рублей
- Хостелы в жилых домах могут запретить уже весной
- В России введут обязательную платную регистрацию мобильных устройств
- Как отличить натуральное молоко, или нет
- Колбаса и сосиски станут очень дорогими
- Оптовые цены на топливо будут заморожены
- Самая качественная "докторская" колбаса производится не в Приморье
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В администрации Владивостока без лишнего шума состоялось важнейшее кадровое решение
- Владивосток переел фастфуда
- "Славда" приобретает оборудование в связи с растущими объемами производства
- МВД избавится от земли и проблемной стройки во Владивостоке
- Депутат заксобрания края "подрабатывал" мошенничеством
- В Приамурье инвестор вложит 10 млрд рублей в реконструкцию зернового пункта
- 10 фирменных событий Приморья вошли в туристический календарь Дальнего Востока
- Рыбный рынок: Вы стройте, рыба будет!
- Первому в России заводу по производству СПГ исполнилось 10 лет
- Приморье массово разбирают на гектары
очередная утка