Бананы подорожали до 15-летнего максимума

Розничная цена бананов в российских магазинах по итогам января достигла пятнадцатилетнего максимума, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на "РГ". По данным Росстата, в течение года (с января 2014-го) бананы в среднем подорожали на 48% - до 70,8 руб. за килограмм.

Сейчас в магазинах сетевой торговли килограмм бананов стоит 80-100 руб., а в отдельных торговых точках цена может доходить до 120-130 рублей. Эксперты напоминают, что розничные цены на бананы не поднимались до 70 руб. за килограмм ни разу с 2000 года.

Дорожают не только бананы, но и другие продукты питания. В конце января горячая линия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) приняла рекордное количество звонков россиян с жалобами на чрезмерно дорогие продукты, причем больше всего жалоб поступило на подорожание овощей и фруктов. Своего рода рекорд установила морковь по цене 2,5 тыс. руб. за килограмм, которой торговали во Владивостоке.

Проведенная ранее Генпрокуратурой проверка торговых сетей выявила необоснованное завышение цен на продукты питания и лекарственные препараты в некоторых случаях на 300 - 400%. Генпрокурор Чайка назвал ситуацию удручающей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.