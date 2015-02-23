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Бананы подорожали до 15-летнего максимума

23 Февраля 2015, 15:30 | В России

Розничная цена бананов в российских магазинах по итогам января достигла пятнадцатилетнего максимума, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на "РГ". По данным Росстата, в течение года (с января 2014-го) бананы в среднем подорожали на 48% - до 70,8 руб. за килограмм.

Сейчас в магазинах сетевой торговли килограмм бананов стоит 80-100 руб., а в отдельных торговых точках цена может доходить до 120-130 рублей. Эксперты напоминают, что розничные цены на бананы не поднимались до 70 руб. за килограмм ни разу с 2000 года.

Дорожают не только бананы, но и другие продукты питания. В конце января горячая линия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) приняла рекордное количество звонков россиян с жалобами на чрезмерно дорогие продукты, причем больше всего жалоб поступило на подорожание овощей и фруктов. Своего рода рекорд установила морковь по цене 2,5 тыс. руб. за килограмм, которой торговали во Владивостоке.

Проведенная ранее Генпрокуратурой проверка торговых сетей выявила необоснованное завышение цен на продукты питания и лекарственные препараты в некоторых случаях на 300 - 400%. Генпрокурор Чайка назвал ситуацию удручающей.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: кризис  бананы  цены  продукты питания 



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Комментарии

  • реф22:09, 23.02.2015#

    Зато наши секции простоявшие 4 месяца в Питере бананами не стали загружать, тк дорого. А вот осетинские секции загрузили до Хабаровска и привезли бананы по 30 руб.

  • Димон20:30, 25.02.2015#

    О да! Бананы это конечно финиш. Как теперь жить!

  • Псевдоним23:33, 26.02.2015#

    Народ! Не покупайте бананы и морковь, будет проще жить. . . ) а барыги и коммерсанты потом будут сами жрать свою тухлятину, когда начнёт гнить от отсутствия спроса

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