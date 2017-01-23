Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморцы станут меньше платить за импортную одежду и электроннику
Производители и продавцы одежды и электроники начали пересматривать цены на свои товары в связи с укреплением рубля. Что касается продуктов питания, то они могут подешеветь не раньше весны, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Цены вниз
Укрепление рубля привело к снижению цен на потребительские товары, рассказали РБК представители компаний, работающих на различных рынках. Если в ноябре 2016 года доллар стоил 65 руб., то в январе 2017-го — 59–60 руб.
"Мы пересмотрели курс и снизили цены в рублях на ваши любимые марки обуви и сумок на 16,7%", — сообщила клиентам в СМС-рассылке сеть обувных магазинов Rendez-Vous. Снижение цен на одежду, обувь и аксессуары, особенно европейских брендов и компаний, работающих с большой долей импортных материалов, подтвердила РБК и представитель онлайн-ретейлера KupiVip Надежда Гурская. По ее словам, в целом укрепление рубля хорошо сказалось на показателях компании: продажи за январские праздники выросли на 10% по сравнению с прошлым годом благодаря оживлению покупательского спроса.
Снижение цен затронуло также рынок электроники. Представитель компании Lenovo Марат Ракаев заявил, что работа с ценами ведется постоянно и в конце 2016 года большинство моделей производителя подешевели на 10%.
О планах пересмотреть цены РБК рассказала и представитель крупнейшей в России сети бытовой техники и электроники "М.Видео" (представлена в Приморье) Валерия Андреева. Многие вендоры сейчас планируют запуск новых моделей, соответственно, возможно и обновление ценовой политики, объяснила она. При этом, по словам Андреевой, "М.Видео" уже снизила ценник на продукцию Apple, договорилась с Samsung (это коснется в первую очередь популярных моделей корейского производителя) и ведет переговоры с другими поставщиками.
О том, что Apple опустила цены на всю свою электронику на 7–8% в России, сообщала газета "Ведомости". Представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина подтвердила РБК, что стоимость на продукцию Apple в магазинах re: Store (торгуют только техникой этого американского производителя) снизилась в связи с корректировкой закупочных цен. Правда, от вендоров других сетей таких предложений пока не поступало, заметила Семушина. Компания также развивает в России сети монобрендовых магазинов Samsung, Sony, LEGO, Nike и UNOde50 и мультибрендовые Street Beat, ROOKIE и kid rocks.
Возможность снижения цен в России рассматривает и IKEA, сообщил представитель шведского ретейлера Игорь Кисиль. Однако, по его словам, это произойдет не из-за колебаний курсов валют, а благодаря инвестициям в местное производство. По данным IKEA на начало 2016 года, 60% ее товаров для российского рынка производятся здесь же, а к 2025 году компания планирует довести локализацию до 80%.
Временный оптимизм
Компании могут использовать небольшое снижение цен как маркетинговый ход, полагает партнер EY Александр Горский. По его мнению, потребитель помнит, что повышение было связано с ослаблением рубля и теперь ждет обратного эффекта, а компании стремятся завоевать покупательскую лояльность. Вместе с тем текущее укрепление рубля может быть временной тенденцией, поэтому серьезного снижения цен по всему рынку ждать не стоит, заключает Горский.
Укрепление рубля произошло из-за повышения цен на нефть, ожидания сделки ОПЕК по сокращению объемов добычи и возможной отмены санкций против России после инаугурации нового президента США Дональда Трампа, напоминает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова в экономическом обзоре от 19 января (есть у РБК). Сейчас курс рубля основывается на слишком оптимистических ожиданиях, считает Орлова. По ее мнению, эти надежды отвлекают внимание от фундаментальных проблем: роста импорта и дефицита долларовой ликвидности. Поэтому курс российской валюты сохранится в диапазоне 60–65 руб. за доллар в 2017 году — это уровень, который отражает его справедливую стоимость.
В ожидании весны
Продуктовые ретейлеры пока предпочитают занимать выжидательную позицию. В сетях очень мало импортных товаров (в основном это овощи, фрукты и импортный алкоголь), на которые влияет курс валют, объясняет источник РБК на розничном рынке. И даже если поставщик решит пересмотреть прайс-лист в сторону удешевления, то это вряд ли приведет к моментальному снижению цены товара на розничной полке, считает собеседник РБК.
В свою очередь, поставщики не спешат давать дисконт. Если укрепление рубля будет носить устойчивый характер, это окажет влияние на алкогольный рынок с запозданием, возможно, в апреле или в июне, прогнозирует президент виноторговой компании Simple Максим Каширин. Причина в том, что торговцы алкоголем формируют свои стоки с запасом на 4–6 месяцев вперед, и сейчас, по словам бизнесмена, продается то, что было закуплено в сентябре-октябре прошлого года. "Мы, безусловно, будем снижать цены, но по мере обновления стока", — подчеркнул Каширин. Впрочем, если другие дистрибьюторы пойдут на этот шаг раньше, Simple тоже придется реагировать более оперативно, добавил он.
Не торопятся снижать цены и косметические ретейлеры. Об этом РБК заявили представители двух сетей. При этом один из них отметил, что средние цены сейчас не только не падают, но, напротив, идут в рост, хотя и не на весь ассортимент. Генеральный директор производителя косметики "Лаш Раша" Дмитрий Азаров объяснил нежелание снижать цены так: с 2014 года доллар подорожал относительно рубля в два раза, а цены на продукцию Lush при этом увеличились только на 35%.
Новости тематики
- Приморцы станут меньше платить за импортную одежду и электроннику
- Крупнейший китайский интернет-магазин остановил экспресс-доставку в Россию
- С "Боярышником" на Новый год будут проблемы
- Вместо шампанского россиянам продают какое-то пойло
- Цены на электронику и бытовую технику во Владивостоке, похоже, скоро начнут стремительно расти
- Торговая сеть "Эльдорадо", имеющая несколько магазинов в Приморье, сменила владельца
- Рижские шпроты вернутся на российский рынок
- За границей ждут российские колбасы, печенье и тушенку
- Сахар из Приморья может скоро выйти на внешние рынки
- Шубы без чипов попадут под арест
Новости раздела
- Приморцы станут меньше платить за импортную одежду и электроннику
- Крупнейший китайский интернет-магазин остановил экспресс-доставку в Россию
- С "Боярышником" на Новый год будут проблемы
- Вместо шампанского россиянам продают какое-то пойло
- В 2017 г. россиян ждет самое высокое в современной истории повышение цен на сигареты
- Цены на электронику и бытовую технику во Владивостоке, похоже, скоро начнут стремительно расти
- Торговая сеть "Эльдорадо", имеющая несколько магазинов в Приморье, сменила владельца
- Рижские шпроты вернутся на российский рынок
- Рухнула еще одна страховая компания
- За границей ждут российские колбасы, печенье и тушенку
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Молодежь с Дальнего Востока бежит в два города
- На Владивостокскую агломерацию подали иск в Верховный суд
- Ученые выяснили, что приморцы начинают стареть раньше, чем москвичи и питерцы
- В Приморье Большому Камню добавят нефтехимии
- Автомобилисты Приморья сказали "нет"
- АО перебегают в ООО
- У пенсионеров похищают единовременные выплаты в 5000 рублей
- Во Владивостоке бумажная упаковка входит в моду
- Одержать победу в Хабаровске "Адмиралу" помогли болельщики, едва не перекричавшие хозяев
- В Приморье предлагают устроить в армию за деньги
Ой, Насмешили. . . !))). . . .