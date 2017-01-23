Приморцы станут меньше платить за импортную одежду и электроннику

Производители и продавцы одежды и электроники начали пересматривать цены на свои товары в связи с укреплением рубля. Что касается продуктов питания, то они могут подешеветь не раньше весны, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Цены вниз

Укрепление рубля привело к снижению цен на потребительские товары, рассказали РБК представители компаний, работающих на различных рынках. Если в ноябре 2016 года доллар стоил 65 руб., то в январе 2017-го — 59–60 руб.

"Мы пересмотрели курс и снизили цены в рублях на ваши любимые марки обуви и сумок на 16,7%", — сообщила клиентам в СМС-рассылке сеть обувных магазинов Rendez-Vous. Снижение цен на одежду, обувь и аксессуары, особенно европейских брендов и компаний, работающих с большой долей импортных материалов, подтвердила РБК и представитель онлайн-ретейлера KupiVip Надежда Гурская. По ее словам, в целом укрепление рубля хорошо сказалось на показателях компании: продажи за январские праздники выросли на 10% по сравнению с прошлым годом благодаря оживлению покупательского спроса.

Снижение цен затронуло также рынок электроники. Представитель компании Lenovo Марат Ракаев заявил, что работа с ценами ведется постоянно и в конце 2016 года большинство моделей производителя подешевели на 10%.

О планах пересмотреть цены РБК рассказала и представитель крупнейшей в России сети бытовой техники и электроники "М.Видео" (представлена в Приморье) Валерия Андреева. Многие вендоры сейчас планируют запуск новых моделей, соответственно, возможно и обновление ценовой политики, объяснила она. При этом, по словам Андреевой, "М.Видео" уже снизила ценник на продукцию Apple, договорилась с Samsung (это коснется в первую очередь популярных моделей корейского производителя) и ведет переговоры с другими поставщиками.

О том, что Apple опустила цены на всю свою электронику на 7–8% в России, сообщала газета "Ведомости". Представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина подтвердила РБК, что стоимость на продукцию Apple в магазинах re: Store (торгуют только техникой этого американского производителя) снизилась в связи с корректировкой закупочных цен. Правда, от вендоров других сетей таких предложений пока не поступало, заметила Семушина. Компания также развивает в России сети монобрендовых магазинов Samsung, Sony, LEGO, Nike и UNOde50 и мультибрендовые Street Beat, ROOKIE и kid rocks.

Возможность снижения цен в России рассматривает и IKEA, сообщил представитель шведского ретейлера Игорь Кисиль. Однако, по его словам, это произойдет не из-за колебаний курсов валют, а благодаря инвестициям в местное производство. По данным IKEA на начало 2016 года, 60% ее товаров для российского рынка производятся здесь же, а к 2025 году компания планирует довести локализацию до 80%.

Временный оптимизм

Компании могут использовать небольшое снижение цен как маркетинговый ход, полагает партнер EY Александр Горский. По его мнению, потребитель помнит, что повышение было связано с ослаблением рубля и теперь ждет обратного эффекта, а компании стремятся завоевать покупательскую лояльность. Вместе с тем текущее укрепление рубля может быть временной тенденцией, поэтому серьезного снижения цен по всему рынку ждать не стоит, заключает Горский.

Укрепление рубля произошло из-за повышения цен на нефть, ожидания сделки ОПЕК по сокращению объемов добычи и возможной отмены санкций против России после инаугурации нового президента США Дональда Трампа, напоминает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова в экономическом обзоре от 19 января (есть у РБК). Сейчас курс рубля основывается на слишком оптимистических ожиданиях, считает Орлова. По ее мнению, эти надежды отвлекают внимание от фундаментальных проблем: роста импорта и дефицита долларовой ликвидности. Поэтому курс российской валюты сохранится в диапазоне 60–65 руб. за доллар в 2017 году — это уровень, который отражает его справедливую стоимость.

В ожидании весны

Продуктовые ретейлеры пока предпочитают занимать выжидательную позицию. В сетях очень мало импортных товаров (в основном это овощи, фрукты и импортный алкоголь), на которые влияет курс валют, объясняет источник РБК на розничном рынке. И даже если поставщик решит пересмотреть прайс-лист в сторону удешевления, то это вряд ли приведет к моментальному снижению цены товара на розничной полке, считает собеседник РБК.

В свою очередь, поставщики не спешат давать дисконт. Если укрепление рубля будет носить устойчивый характер, это окажет влияние на алкогольный рынок с запозданием, возможно, в апреле или в июне, прогнозирует президент виноторговой компании Simple Максим Каширин. Причина в том, что торговцы алкоголем формируют свои стоки с запасом на 4–6 месяцев вперед, и сейчас, по словам бизнесмена, продается то, что было закуплено в сентябре-октябре прошлого года. "Мы, безусловно, будем снижать цены, но по мере обновления стока", — подчеркнул Каширин. Впрочем, если другие дистрибьюторы пойдут на этот шаг раньше, Simple тоже придется реагировать более оперативно, добавил он.

Не торопятся снижать цены и косметические ретейлеры. Об этом РБК заявили представители двух сетей. При этом один из них отметил, что средние цены сейчас не только не падают, но, напротив, идут в рост, хотя и не на весь ассортимент. Генеральный директор производителя косметики "Лаш Раша" Дмитрий Азаров объяснил нежелание снижать цены так: с 2014 года доллар подорожал относительно рубля в два раза, а цены на продукцию Lush при этом увеличились только на 35%.