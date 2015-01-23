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Apple запретила продавать свои устройства на территории Крыма
23 Января 2015, 18:11 | В России
Apple начала уведомлять своих партнеров о запрете продажи своих устройств на территории Крыма. Об этом сообщил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
«С1 февраля 2015 года в соответствии с новыми санкциями.., принятыми правительством США 19 декабря 2014 года, вы обязуетесь не осуществлять продажу продукции Apple и/или не предоставлять услуги, относящиеся к продукции Apple на территории Крыма», говорится в письме, которое приводит Муртазин.
Достоверность письма подтвердил источник ТАСС, знакомый с ситуацией.
Автор: По материалам информагентств
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