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В 2017 г. россиян ждет самое высокое в современной истории повышение цен на сигареты

22 Декабря 2016, 18:56 | В России

«В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку», — говорится в письме замминистра внутренних дел Аркадия Гостева председателю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергею Рябухину.

Напомним, согласно поправкам в Налоговый кодекс с начала 2017 года минимальное значение акциза на табачную продукцию повышается на 26%. Минимальная ставка акциза на следующий год должна была вырасти по плану с 1680 до 1930 рублей на 1 тыс. сигарет, Однако Минфин решил проиндексировать последнее значение на 10% — таким образом, сумма выросла до 2123 рублей на 1 тыс. сигарет. Налоговая нагрузка на табачную продукцию увеличится также и за счет дополнительного повышения адвалорного компонента акцизного налога с 13 до 14,5%.

Сейчас средняя цена пачки сигарет на рынке составляет около 90 рублей.

Директор по корпоративным отношениям «БАТ Россия» Александр Лютый подчеркнул, что в 2017 году российских потребителей ждет самое высокое в современной истории повышение цен на сигареты.

— Ставки акцизов на табак на 2017 год пересматривали несколько раз, и в итоге повысили и фиксированную, и адвалорную часть акциза — в сумме почти на 30%, — отметил Александр Лютый.

«Несмотря на принимаемые органами внутренних дел меры по декриминализации отрасли, имеется ряд фактов, негативно влияющих на криминальную обстановку в данной сфере», — указывает замминистра Аркадий Гостев в своем письме в Совет Федерации, добавляя, что «основным из них является разница в акцизах на табачную продукцию в России и приграничных странах».

Увеличение акцизов провоцирует нелегальную торговлю табаком из государств — членов Таможенного союза, где сигареты на 30% дешевле, чем в России, уточняется в документе. В МВД делают вывод, что из-за значительной разницы в размере акцизных ставок России, Республики Казахстан и Республики Беларусь поток нелегальной продукции из стран-партнеров будет увеличиваться, что уже наблюдается в приграничных с Белоруссией областях. Между тем, по оценкам Минфина и Минсельхоза, объем нелегального рынка в России составляет всего лишь 2%, пишут «Известия».

Повышение розничных цен на сигареты за счет роста акциза отражается на потребителях, уверены в МВД. «В России около 60% курильщиков выбирают недорогие сигареты эконом-сегмента, в связи с чем альтернативой становится нелегальная табачная продукция, что напрямую отражается на криминализации рынка», — подчеркивается в письме.

Получается, что пачка сигарет, которая стоит в России около 90 рублей, продается в Белоруссии за 60 рублей, в Казахстане — за 52 рубля, а в Киргизии — за 37 рублей. «Неудивительно, что разница в ценах провоцирует переток табачной продукции из этих стран в Россию без уплаты акцизов в российский бюджет», — отмечает Александр Лютый.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: табак  акцизы  цены  сигареты  торговля 



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