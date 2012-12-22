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Roboforex дарит трейдерам новогодние подарки
Накануне новогодних праздников многие брокерские компании начали активно раздавать в качестве подарков разнообразные бонусы. Каждый трейдер имеет право рассчитывать на приятные ценные сюрпризы в честь праздника от своей брокерской компании, – так заявил в эксклюзивном интервью журналу «Биржевой Лидер» руководитель по маркетингу компании «RoboForex» господин Герман Фризен.
В предверьи новогодних и рождественских праздников мы приняли решение сделать нашим клиентам крупный подарок – увеличить бонус на пополнение счета до пятидесяти процентов! Наша компания же действительно ценит оказанное нам доверие трейдеров и капиталовкладчиков. Поэтому с завидным постоянством развиваемся, внедряем ультрасовременные технологий, самые выгодные условия для деятельности. А сегодня мы от всей души предлагаем всем нашим трейдерам рождественский подарок, который, как мы надеемся, поможет каждому увеличить свои возможности, получить новый торговый опыт и в будущем стать в профессиональным, успешным трейдером, который будет зарабатывать на финансовом рынке Forex стабильные и высокие профиты.
Сегодня брокерская компания «RoboForex», запуская новогоднюю программу «Новогодний бонус 50%», искренне надеется, что этот бонус станет вашим счастливым случаем, который повернет удачу к Вам лицом и принесет дополнительную прибыль в торгах на весь грядущий 2013 год, – отметил Герман Фризе в интервью "Биржевому лидеру".
Бонусы от компании «RoboForex» доступны абсолютно всем нашим клиентам, – продолжает представитель брокера. Как уже существующим, так и вновь прибывшим. Для этого просто откройте счет в компании. Воспользоваться новогодней акцией можно на всех счетах типа «Fix-Cent», «Pro-Cent», «Fix-Standard» и «Pro-Standard», которые открыты на торговой платформе «MetaTrader 4».
Также, стоит пояснить, что RoboForex (компания, которая входит в ТОП в рейтинг брокеров форекс Академии Masterforex-V, отзывы о Roboforex трейдеров – только положительные) – одна из самых инновационных на рынке Forex России и странах СНГ. В числе ряда позитивных моментов в торговле, которыми может гордиться ДЦ, следует выделить и такие, как:
Платформы PowerTrader и MetaTrader 4/5
Наличие центовых Форекс-счетов Fix и Pro
Форекc-технологии дилинга: NDD, STP
Pro ECN-счета с плечом до 1:200
Валюта депозита: USD / EUR / RUB
Более 200 инструментов Forex
5-ти уровневая партнёрская программа
Форекс-бонус до 25% на каждый депозит
До 9.5 % годовых на свободные средства
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