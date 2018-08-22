Россиян обяжут менять сим-карты каждые 15 месяцев

Кому в итоге придётся оплатить планы Минкомсвязи, нетрудно догадаться

Минкомсвязи собирается внедрить для мобильной связи отечественные системы криптографической защиты. Переход на сим-карты, адоптированные к новой криптозащите, обойдётся операторам в 5 млрд рублей и потребует от абонентов их регулярной замены.

Кому в итоге придётся оплатить планы Минкомсвязи, нетрудно догадаться. Хотя сама замена будет для абонентов бесплатной, операторы без сомнения отобьют все издержки в виде других обязательных сервисов.

Минкомсвязь предлагает, как следует из проекта приказа, опубликованного на портале Regulation.Gov.Ru., обязать операторов связи обновить сетевое оборудование и перейти на новые сим-карты. Эти требования предусмотрены антитеррористическим пакетом поправок, известным как «закон Яровой». В нём говорится, что операторы должны идентифицировать абонентов с использованием шифрования, сертифицированного ФСБ, пишет "Коммерсант".

Единовременная замена всех сим-карт, которые сейчас находятся у абонентов, пока не рассматривается, поскольку на уже выданные сим-карты требования приказа не распространяются. Всего в России обслуживается около 260 млн сим-карт.