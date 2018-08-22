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Россиян обяжут менять сим-карты каждые 15 месяцев

22 Августа 2018, 08:54 | В России

Кому в итоге придётся оплатить планы Минкомсвязи, нетрудно догадаться

Минкомсвязи собирается внедрить для мобильной связи отечественные системы криптографической защиты. Переход на сим-карты, адоптированные к новой криптозащите, обойдётся операторам в 5 млрд рублей и потребует от абонентов их регулярной замены.

Кому в итоге придётся оплатить планы Минкомсвязи, нетрудно догадаться. Хотя сама замена будет для абонентов бесплатной, операторы без сомнения отобьют все издержки в виде других обязательных сервисов.

Минкомсвязь предлагает, как следует из проекта приказа, опубликованного на портале Regulation.Gov.Ru., обязать операторов связи обновить сетевое оборудование и перейти на новые сим-карты. Эти требования предусмотрены антитеррористическим пакетом поправок, известным как «закон Яровой». В нём говорится, что операторы должны идентифицировать абонентов с использованием шифрования, сертифицированного ФСБ, пишет "Коммерсант".

Единовременная замена всех сим-карт, которые сейчас находятся у абонентов, пока не рассматривается, поскольку на уже выданные сим-карты требования приказа не распространяются. Всего в России обслуживается около 260 млн сим-карт.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: связь  криптозащита  телефон  мобильная  Минкомсвязи  сотовый 



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Комментарии

  • Псевдоним09:56, 22.08.2018#

    адАптированные.

  • Dalito10:35, 22.08.2018#

    А может они на хер пойдут, каждые 15 месяцев, сколько можно, один закон тупее другого.

  • РђР»РµРєСЃРµР№10:40, 22.08.2018#

    адоптированные %)

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