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Число банкротств на российском строительном рынке увеличилось вдвое

22 Августа 2016, 12:20 | В России

По итогам первого полугодия 2016 года число банкротств на отечественном строительном рынке увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — в целом по стране обанкротилось 1,5 тыс. застройщиков, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на данные Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).

Ранее агентство сообщало, что за 2015 год с рынка ушло 2,7 тыс. компаний, что в пять раз больше, чем за 2014 год, отмечает «Коммерсантъ».

Как пояснил "Ъ" исполнительный директор РАСК Вячеслав Строкань, сейчас банкротятся в основном мелкие компании, но в дальнейшем этот негативный тренд может перекинуться и на средних, и на крупных игроков. «Но мы ожидаем, что компании постепенно адаптируются к новым условиям, что приведет к некоторому сокращению числа банкротов», — выразил надежду Строкань.

В свою очередь директор ФСК «Лидер» Григорий Алтухов добавил, что в основном с рынка уходят подрядные компании из-за недостатка финансирования.

Эксперты отмечают, что продолжающаяся череда банкротств застройщиков является следствием снижения объемов строительных работ в целом по стране. По расчетам РАСК, за первые шесть месяцев текущего года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) этот показатель снизился на 5,7%, до 2,29 трлн руб., ввод жилья упал на 9,2%, до 31,5 млн кв. м.

Также в РАСК отмечают рост объемов просроченной задолженности строительных компаний — за январь—июнь 2016 года просрочка выросла на 0,93 процентного пункта, до 18,78%.

В то же время в РАСК подсчитали, что за первое полугодие 2016 года в России было зарегистрировано 153 тыс. новых строительных компаний, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2015 года. Однако в РАСК считают, что приблизительно 30% от общего числа организаций не ведут сейчас профильную деятельность.

 
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Теги: банкрот  строительство  строитель  стройка 



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Комментарии

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  • Собачья какашка летящяя на 23:19, 23.08.2016#

    Это ложь и обман россия динамично развивается во всех направлениях скоро обгоним кнр и остальные развитые страны. у них же не могут позволить потратить нелогически большие суммы на личности а у нас пожалуйста. перегоним заграницу пусть дивяться

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