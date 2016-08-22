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Самолеты в России снабдят интернетом

22 Августа 2016, 08:07 | В России

ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) планирует разработать оборудование для предоставления услуг широкополосной связи на борту самолетов через российские спутники. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на «Известия».

— В этом направлении активно развиваются наши конкуренты за рубежом, и мы хотим предложить подобный сервис, основанный на отечественной разработке, мы предпочли не брать готовое зарубежное решение, — пояснил Юрий Прохоров, генеральный директор ГПКС.. — Эти сервисы могут позволить нам задействовать труднопродаваемые ресурсы на тех аппаратах, точность удержания которых на орбите недостаточно стабильна. Поскольку мобильные станции, например на самолетах или кораблях, как раз способны использовать сигнал такого спутника, им всё равно, стабильный он или болтающийся.

Спутниковая группировка ГПКС сейчас состоит из 13 спутников на геостационарной орбите, поэтому обеспечить связь они могут практически в любой точке земного шара. Пилотный проект по оснащению самолетов средствами связи через российские спутники планируется в следующем году. На корпус самолета устанавливается принимающая сигнал специальная антенна, которая не должна ухудшать обтекаемость самолета. Она ловит сигнал со спутника, который находится намного выше: самолет летит на расстоянии 10 км от земли, спутник находится на расстоянии 36 тыс. км от земли. Дальше сигнал уже может подаваться в салон, где раздается как обычный Wi-Fi.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Автор:
Теги: интернет  самолет 



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Комментарии

  • Вася09:33, 22.08.2016#

    Было бы разумно МЧС собирать по этим подключениям данные о местоположении и минимум телеметрии с самолетов и пароходов, может тогда не искали бы пропавших по месяцу. А установку такой аппаратуры сделать обязательной. Место, телеметрию передавать за маленькие деньги, а интернет - за по-больше.

  • vinamor13:48, 22.08.2016#

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