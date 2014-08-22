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В России закроют "Макдоналдсы" по всей стране
Роспотребнадзор ведет проверку «Макдоналдса» в Татарстане и Подмосковье, а в ближайшее время займется ресторанами сети в Краснодарском крае и Башкирии, сообщают российские информагентства.
Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Татарстану Ольга Фомичева рассказала Интерфаксу, что проверка является внеплановой. По ее словам, рестораны проверяются как в Казани, так и в других городах.
Проверки уже начались в Московской области. «Пока ни один из ресторанов сети в Подмосковье не закрыт. Мы идем в русле рекомендаций федерального Роспотребнадзора и осуществляем проверки в соответствии с установленным порядком. Большего пока сказать не могу», — сообщила ИТАР-ТАСС глава подмосковного управления Роспотребнадзора Ольга Гавриленко.
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области проводит плановую проверку «Макдоналдс». «Да, проводим проверку. Она есть в плане, результатов пока нет. Всего у нас два «Макдоналдса»», - сообщил агентству Интерфакс-Урал руководитель регионального управления Анатолий Семенов.
Представитель управления Роспотребнадзора по Башкирии сказал Интерфаксу, что проведение проверок в ресторанах «Макдоналдс» в Уфе запланировано на текущий месяц. По его словам, обращений потребителей по поводу нарушений санитарных норм нет, но поступали единичные жалобы на качество еды.
Со следующей недели Роспотребнадзор начнет проверку «Макдоналдса» в Краснодарском крае, сообщила РИА Новости представитель регионального управления ведомства Ирина Воронкова.
«У нас в крае 11 «Макдоналдсов» — четыре в Краснодаре, пять в Сочи и по одному в Новороссийске и Армавире. Мы готовим документы, чтобы начать проверки. Проверки будут на следующей неделе», — отметила Воронкова. Она уточнила, что проверки будут проведены по распоряжению федерального Роспотребнадзора.
Проверки «Макдоналдс» также начались в Карелии и Тамбовской области, передает Интерфакс.
Ранее Роспотребнадзор заявил о начале проверок ресторанов «Макдоналдс» в Свердловской области. Руководитель областного управления ведомства Наталья Лукьянцева заявила ИТАР-ТАСС, что посетители жалуются на качество продукции и «нарушение санитарного законодательства».
«Мы не можем пока озвучить точное количество проверяемых ресторанов «Макдоналдс». Результаты проверки будут оглашены в ближайшее время», — сказала Лукьянцева.
Действия Роспотребнадзора вызвали ажиотаж у любителей фастфуда. Возле единственного ресторана сети «Макдоналдс» в Ижевске утром 21 августа образовалась непривычно длинная очередь, передает ИТАР-ТАСС. Один из людей в очереди рассказал агентству, что жители города закупают гамбургеры «впрок».
Накануне управление Роспотребнадзора по Москве временно закрыло четыре столичных «Макдоналдса», в том числе знаменитый ресторан на Пушкинской площади, который был открыт еще до распада СССР, 31 января 1990 года.
Ведомство обнаружило «многочисленные нарушения требований санитарного законодательства», материалы проверок будут направлены в судебные органы. Роспотребнадзор заявил, что проверки сети ресторанов «Макдоналдс» продолжатся.
Проверки Роспотребнадзора в российских ресторанах «Макдоналдс» идут по поручению правительства, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на федерального чиновника. Поэтому рестораны сразу же были закрыты, хотя при плановых проверках сначала выдается предписание об устранении нарушений, объяснил собеседник издания.
Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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