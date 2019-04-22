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Приморье попало в список худших регионов России по числу созданных рабочих мест
Свободный порт и ТОРы оказались фикцией
Агентство Ria.Ru презентовало рейтинг регионов по числу созданных рабочих мест за последние 10 лет. В общей сложности за это время было создано 294 800 новых рабочих мест (в рейтинге нет данных по Республике Крым и Севастополю).
Так себе картинка если честно. Рост числа рабочих мест наблюдается лишь в 27 регионах, а сокращение - в 56 субъектах РФ. Можно сказать, что происходит планомерный переток рабочих рук и светлых голов в небольшое число регионов-лидеров.
Что касается отличников, кроме столичных регионов (Москвы и области, Санкт-Петербурга) в лидерах оказались Чеченская Республика, Краснодарский край и Ингушетия. Отдельно хочется отметить и Татарстан. Там за это время было открыто несколько особых экономических зон с льготными условиями, да и руководство региона там дружит с головой. Ниже представляем анти-лидеров и лидеров среди наших регионов.
ТОП-25 худших регионов по числу созданных рабочих мест за последние 10 лет (число рабочих мест созданных за 2009-2018 гг тысяч чел. и динамика в %:
Свердловская область -191 тысяч чел. (-8,6 %)
Кемеровская область 114,8 (-8,5)
Республика Коми -101,1 (-19,9)
Пермский край -98,6 (-7,6)
Иркутская область -95,7 (-8,1)
Архангельская область -86,9 (-14,4)
Самарская область -82 (-4,7)
Кировская область -77,2 (-10,9)
Алтайский край -77,1 (-6,6)
Вологодская область -74,1 (-11,9)
Мурманская область -70 (-15,1)
Республика Башкортостан -69,6 (-3,6)
Республика Мордовия -64,3 (-13,8)
Курганская область -62,1 (-15)
Ростовская область -59,4 (-2,9)
Владимирская область -55,3 (-7,5)
Республика Карелия -48,3 (-14,5)
Костромская область -47,1 (-13,5)
Саратовская область -46,5 (-3,9)
Ульяновская область -44 (-6,8)
Псковская область -42,4 (-12,3)
Ярославская область -41,5 (-6,2)
Приморский край -40,3 (-3,9)
Рязанская область -39,2 (-7,2)
Ивановская область -35,3 (-6,6).
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Приморье всегда и везде стабильно находится в худших. Не помню ни одного опроса или исследования где Приморье назвали бы хотя бы просто хорошим. И это неудивительно Приморье набито жуликами и проходимцами по самую крышу где за деньги сделают все что угодно. Прокуроров каждый год меняют, мэров сажают, губернаторов меняют, а толку как было ноль так и остается ноль.