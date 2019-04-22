Приморье попало в список худших регионов России по числу созданных рабочих мест

Свободный порт и ТОРы оказались фикцией

Агентство Ria.Ru презентовало рейтинг регионов по числу созданных рабочих мест за последние 10 лет. В общей сложности за это время было создано 294 800 новых рабочих мест (в рейтинге нет данных по Республике Крым и Севастополю).

Так себе картинка если честно. Рост числа рабочих мест наблюдается лишь в 27 регионах, а сокращение - в 56 субъектах РФ. Можно сказать, что происходит планомерный переток рабочих рук и светлых голов в небольшое число регионов-лидеров.

Что касается отличников, кроме столичных регионов (Москвы и области, Санкт-Петербурга) в лидерах оказались Чеченская Республика, Краснодарский край и Ингушетия. Отдельно хочется отметить и Татарстан. Там за это время было открыто несколько особых экономических зон с льготными условиями, да и руководство региона там дружит с головой. Ниже представляем анти-лидеров и лидеров среди наших регионов.

ТОП-25 худших регионов по числу созданных рабочих мест за последние 10 лет (число рабочих мест созданных за 2009-2018 гг тысяч чел. и динамика в %:

Свердловская область -191 тысяч чел. (-8,6 %)

Кемеровская область 114,8 (-8,5)

Республика Коми -101,1 (-19,9)

Пермский край -98,6 (-7,6)

Иркутская область -95,7 (-8,1)

Архангельская область -86,9 (-14,4)

Самарская область -82 (-4,7)

Кировская область -77,2 (-10,9)

Алтайский край -77,1 (-6,6)

Вологодская область -74,1 (-11,9)

Мурманская область -70 (-15,1)

Республика Башкортостан -69,6 (-3,6)

Республика Мордовия -64,3 (-13,8)

Курганская область -62,1 (-15)

Ростовская область -59,4 (-2,9)

Владимирская область -55,3 (-7,5)

Республика Карелия -48,3 (-14,5)

Костромская область -47,1 (-13,5)

Саратовская область -46,5 (-3,9)

Ульяновская область -44 (-6,8)

Псковская область -42,4 (-12,3)

Ярославская область -41,5 (-6,2)

Приморский край -40,3 (-3,9)

Рязанская область -39,2 (-7,2)

Ивановская область -35,3 (-6,6).