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Приморье попало в список худших регионов России по числу созданных рабочих мест

22 Апреля 2019, 08:02 | В России

Свободный порт и ТОРы оказались фикцией

Агентство Ria.Ru презентовало рейтинг регионов по числу созданных рабочих мест за последние 10 лет. В общей сложности за это время было создано 294 800 новых рабочих мест (в рейтинге нет данных по Республике Крым и Севастополю).

Так себе картинка если честно. Рост числа рабочих мест наблюдается лишь в 27 регионах, а сокращение - в 56 субъектах РФ. Можно сказать, что происходит планомерный переток рабочих рук и светлых голов в небольшое число регионов-лидеров.

Что касается отличников, кроме столичных регионов (Москвы и области, Санкт-Петербурга) в лидерах оказались Чеченская Республика, Краснодарский край и Ингушетия. Отдельно хочется отметить и Татарстан. Там за это время было открыто несколько особых экономических зон с льготными условиями, да и руководство региона там дружит с головой. Ниже представляем анти-лидеров и лидеров среди наших регионов.

ТОП-25 худших регионов по числу созданных рабочих мест за последние 10 лет (число рабочих мест созданных за 2009-2018 гг тысяч чел. и динамика в %:

Свердловская область               -191 тысяч чел. (-8,6 %)

Кемеровская область                 114,8     (-8,5)

Республика Коми                         -101,1   (-19,9)

Пермский край                             -98,6      (-7,6)

Иркутская область                      -95,7      (-8,1)

Архангельская область              -86,9      (-14,4)

Самарская область                     -82         (-4,7)

Кировская область                      -77,2      (-10,9)

Алтайский край                            -77,1      (-6,6)

Вологодская область                  -74,1      (-11,9)

Мурманская область                    -70         (-15,1)

Республика Башкортостан          -69,6      (-3,6)

Республика Мордовия                 -64,3      (-13,8)

Курганская область                     -62,1      (-15)

Ростовская область                    -59,4      (-2,9)

Владимирская область               -55,3      (-7,5)

Республика Карелия                    -48,3      (-14,5)

Костромская область                  -47,1      (-13,5)

Саратовская область                  -46,5      (-3,9)

Ульяновская область                  -44         (-6,8)

Псковская область                      -42,4      (-12,3)

Ярославская область                 -41,5      (-6,2)

Приморский край                         -40,3      (-3,9)

Рязанская область                      -39,2      (-7,2)

Ивановская область                    -35,3      (-6,6).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: миграция  безработица  работа  труд  вакансия 






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Комментарии

  • Псевдоним10:16, 22.04.2019#

    Приморье всегда и везде стабильно находится в худших. Не помню ни одного опроса или исследования где Приморье назвали бы хотя бы просто хорошим. И это неудивительно Приморье набито жуликами и проходимцами по самую крышу где за деньги сделают все что угодно. Прокуроров каждый год меняют, мэров сажают, губернаторов меняют, а толку как было ноль так и остается ноль.

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