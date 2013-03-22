Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Однокомнатные квартиры в Санкт-Петербурге
Сегодня на рынке загородной недвижимости наблюдается повышение спроса на разные типы жилья – коттеджи, таунхаусы, квартиры в малоэтажных домах. Все эти типы одновременно встречаются в малоэтажных комплексах, которые строятся сегодня в Ленинградской области. Застройщики сознательно пошли на такой шаг, чтобы привлечь больше клиентов. Среди покупателей можно встретить и тех, кто еще недавно хотел приобрести однокомнатные квартиры в Санкт-Петербурге, но решил перебраться поближе к природе. Такие мультиформатные проекты, в которых представлены различные типы жилья, позволяют застройщикам снизить риски и привлечь клиентов с разным уровнем дохода, ведь стоимость коттеджа значительно превышает стоимость квартиры в многоквартирном малоэтажном доме.
В 2009 году в Ленинградской области начался настоящий бум строительства мультиформатных поселков класса «эконом». Но сегодня покупатели выбирают более комфортное и безопасное жилье, что говорит о повышении уровня благосостояния людей. Кроме того, покупатели охотнее приобретают недвижимость там, где имеется развитая инфраструктура. В Ленинградской области во Всеволожском районе сегодня быстрыми темпами ведется строительство малоэтажного комплекса комфорт-класса, где одновременно со строительством жилых домов возводятся и коммерческие здания.
Здесь как раз представлены все три типа загородной недвижимости – это просторные таунхаусы, являющиеся на сегодняшний день самым популярным видом жилья, комфортабельные коттеджи нескольких видов с большими приусадебными участками, а также благоустроенные квартиры в малоэтажных домах. Цены на квартиры вполне доступны людям со средним достатком. Кроме того, застройщики совместно с банками разрабатывают различные программы кредитования, то есть предоставляют недвижимость в рассрочку.
Стоимость одного квадратного метра здесь намного ниже, чем в Северной столице, поэтому у многих людей появился выбор – купить однокомнатные квартиры в Санкт-Петербурге или двух- или трехкомнатной, но за городом. «Однушки» пользуются в Петербурге повышенным спросом, но идея улучшить свои жилищные условия и при этом не привлекать дополнительные средства кажется довольно заманчивой, поэтому многие люди ради этого готовы переехать за город.
Практика жить в загородном доме, а работать в городе пришла в Россию с Запада. В Европе такой стиль жизни давно уже стал нормой, а теперь приживается и в нашей стране. Петербуржцев больше привлекают мультиформатные ЖК, расположенные в непосредственной близости к КАД. Именно поэтому наблюдается повышенный спрос на загородную недвижимость, расположенную во Всеволожском районе. Хорошая транспортная доступность позволяет купить здесь жилье даже тем, у кого нет личного транспорта.
Как видно, такие мультиформатные проекты объединяют людей, имеющих различный уровень дохода и принадлежащих к различным социальным группам, но между ними не возникает никаких противоречий. По мнению специалистов, чисто мультиформатных проектов на рынке загородной недвижимости в будущем будет расти, а доля жилья, относящегося к классу «комфорт» – увеличиваться, так как спрос определяет предложение.
Новости тематики
- В России запретят продажу жилья на стадии строительства
- Цены на квартиры вырастут на треть
- Власти нашли способ вывести аренду жилья из тени
- Названа альтернатива ипотеке для россиян
- Владивосток выпал из тройки городов-лидеров с самым дорогим жильем
- Тем, кто сдает квартиры внаем, придется получать патенты
- "Недострой" обложат налогом на имущество
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- Путин советует незамедлительно брать ипотеку
- Жилье начнет резко дорожать в 2017 году
Новости раздела
- Колбаса и сосиски станут очень дорогими
- Оптовые цены на топливо будут заморожены
- Самая качественная "докторская" колбаса производится не в Приморье
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- По кошелькам россиян собираются нанести новый удар
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- Россиян обяжут менять сим-карты каждые 15 месяцев
- Недорогих квартир хватит на два-три года
- Колбаса начала стремительно дорожать
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- Свершилось: В круиз на лайнере можно будет отправиться прямо из Владивостока
- Корабль ТОФ атаковали прямо у берегов Приморья
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- На Камчатке начинается прием заявок на участие в "Берингии-2019"
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна
- Два подряда вне очереди
- В Приморье объявлен конкурс проектов строительства Артемовской ТЭЦ-2
- Умер президент США
- Новая ферма даст жителям Сахалина до 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса в год