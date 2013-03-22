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Однокомнатные квартиры в Санкт-Петербурге

22 Марта 2013, 17:29 | В России

Сегодня на рынке загородной недвижимости наблюдается повышение спроса на разные типы жилья – коттеджи, таунхаусы, квартиры в малоэтажных домах. Все эти типы одновременно встречаются в малоэтажных комплексах, которые строятся сегодня в Ленинградской области. Застройщики сознательно пошли на такой шаг, чтобы привлечь больше клиентов. Среди покупателей можно встретить и тех, кто еще недавно хотел приобрести однокомнатные квартиры в Санкт-Петербурге, но решил перебраться поближе к природе. Такие мультиформатные проекты, в которых представлены различные типы жилья, позволяют застройщикам снизить риски и привлечь клиентов с разным уровнем дохода, ведь стоимость коттеджа значительно превышает стоимость квартиры в многоквартирном малоэтажном доме.

В 2009 году в Ленинградской области начался настоящий бум строительства мультиформатных поселков класса «эконом». Но сегодня покупатели выбирают более комфортное и безопасное жилье, что говорит о повышении уровня благосостояния людей. Кроме того, покупатели охотнее приобретают недвижимость там, где имеется развитая инфраструктура. В Ленинградской области во Всеволожском районе сегодня быстрыми темпами ведется строительство малоэтажного комплекса комфорт-класса, где одновременно со строительством жилых домов возводятся и коммерческие здания.

Здесь как раз представлены все три типа загородной недвижимости – это просторные таунхаусы, являющиеся на сегодняшний день самым популярным видом жилья, комфортабельные коттеджи нескольких видов с большими приусадебными участками, а также благоустроенные квартиры в малоэтажных домах. Цены на квартиры вполне доступны людям со средним достатком. Кроме того, застройщики совместно с банками разрабатывают различные программы кредитования, то есть предоставляют недвижимость в рассрочку.
Стоимость одного квадратного метра здесь намного ниже, чем в Северной столице, поэтому у многих людей появился выбор – купить однокомнатные квартиры в Санкт-Петербурге или двух- или трехкомнатной, но за городом. «Однушки» пользуются в Петербурге повышенным спросом, но идея улучшить свои жилищные условия и при этом не привлекать дополнительные средства кажется довольно заманчивой, поэтому многие люди ради этого готовы переехать за город.

Практика жить в загородном доме, а работать в городе пришла в Россию с Запада. В Европе такой стиль жизни давно уже стал нормой, а теперь приживается и в нашей стране. Петербуржцев больше привлекают мультиформатные ЖК, расположенные в непосредственной близости к КАД. Именно поэтому наблюдается повышенный спрос на загородную недвижимость, расположенную во Всеволожском районе. Хорошая транспортная доступность позволяет купить здесь жилье даже тем, у кого нет личного транспорта.
Как видно, такие мультиформатные проекты объединяют людей, имеющих различный уровень дохода и принадлежащих к различным социальным группам, но между ними не возникает никаких противоречий. По мнению специалистов, чисто мультиформатных проектов на рынке загородной недвижимости в будущем будет расти, а доля жилья, относящегося к классу «комфорт» – увеличиваться, так как спрос определяет предложение.

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Теги: однокомнатные квартиры в Санкт-Петербурге 



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