"Водку" хотят вернуть на родину

Депутат Госдумы и член высшего совета ЛДПР Михаил Дегтярев направил обращение министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой поднять на уровне ВТО и международных судебных инстанций вопрос о недопустимости использования иностранными компаниями при производстве и торговле алкогольными напитками наименования «Водка» и латинского написания названия исконно русского напитка, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По мнению законодателя, право на использование этого бренда должно быть закреплено исключительно за Россией как страной, в которой впервые возникли это слово и технология производства современной водки, используемая иностранными производителями, пишут «Известия».

Как заявляет Михаил Дегтярев, в мировой практике уже существуют примеры борьбы за алкогольные бренды и названия. Так, в соответствии с Мадридским договором 1891 года название «Шампанское» (Vin de Champagne) было юридически защищено и закреплено за игристым вином, произведенным в одноименной области Франции, в других странах мира до сих пор нельзя использовать это название. Аналогичная ситуация и с коньяком. Франция обеспечила себе эксклюзивное право на название этого алкогольного напитка.

В СССР и России производились и производятся игристые вина с названием «Шампанское», например «Советское шампанское». Однако использовать это слово российские производители могут только на кириллице и только внутри страны, а при экспорте за рубеж вынуждены использовать наименование «игристое вино». То же касается и экспорта коньяка. Так может называться только алкоголь, произведенный в определенном департаменте Франции — Шаранта, при этом отечественный или армянский коньяк, которые продаются в России, не имеют права под этим названием экспортироваться за рубеж. В международной практике аналоги коньяка принято называть «бренди».

По мнению депутата, получение Россией эксклюзивного права выпускать напитки под наименованием «Водка» сможет принести стране дополнительную выгоду в крупном объеме, и лишит иностранные компании возможности выпускать под русским брендом алкогольную продукцию. В последние годы, по разным оценкам, мировой рынок продажи водки оценивался в $50 млрд.

— Европа так ревностно относится к своим национальным брендам, а мы почему-то не можем заявлять права на свое. Бренд «Водка» закреплен за Россией десятками независимых экспертных исследований, международный арбитраж в 1970-х также подтвердил наши права. Российский бренд «Водка» бессовестно используется производителями многих стран, и в сегодняшней ситуации нужно предъявить права на него. Это может пополнить бюджет страны, также при грамотном подходе мы сами можем увеличить объемы экспорта нашего продукта, —отметил Михаил Дегтярев.

Спор вокруг принадлежности слово «водка» уже имел место в современной истории. В 1978 году Польша обратилась в международный суд с иском о признании за ней исключительного права на бренд «Водка». Тогда польские чиновники утверждали, что название «водка» возникло на бывших территориях польского королевства. В результате четырехлетних споров при участии советского историка и кулинара Вильяма Похлебкина СССР удалось доказать, что в Польше алкогольный напиток под названием «водка» начал производиться в начале XVI века, тогда как в России — в первой половине XV века (в источниках упоминается впервые в первой половине XVI века).

На сегодня некоторые польские исследователи утверждают, что слово wódka можно обнаружить в судебном акте от 1405 года, составленном на территории Польши. Оппоненты, любящие искать истину в глубокой истории, им на это могут ответить, что за 20 лет до этого Польша заключила унию и фактически объединилась с Литвой, которая на тот момент была по сути русским государством, по большей части состоящим из древнерусских княжеств и с доминирующим православным населением.

Кроме этого, польское слово wódka фонетически звучит как «вудка», тогда как во всем мире используется в большинстве случаев латинское написание vodka, абсолютно созвучное с русским названием.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин отметил, что идея законодателя поможет обратить внимание и на ряд проблем, связанных с экспортом водочной продукции за рубеж и нехваткой государственной поддержки производителей.

— Есть конкретные задачи, которые надо решить, но делается это не сверху, а снизу — например, путем создания таких организаций, как ассоциация «Русская водка». Если же привлечь к работе торговые представительства в странах — потребителях этого продукта, если определить условия и должным образом поддержать наш национальный продукт, то мы за ближайшие пару лет сможем повысить уровень экспорта вдвое. Но для этого нужна хорошая команда и реальная стратегия действий, — отметил он.

В 2006 году в ЕС вспыхнул спор, что же называть водкой. В результате года разбирательств, которые потом назвали «водочной войной», комиссия Европарламента завершила голосованием споры разных стран и признала водкой 40-градусный алкогольный напиток, изготовленный с использованием картофеля, зерна или патоки. Напитки с применением сахарной свеклы и цитрусовых было предложено называть «смешанной водкой». Соответствующие правила в итоге отразились и в Регламенте ЕС от 15 января 2008 года № 110/2008.

Сегодня во многих странах мира производители алкогольной продукции без лишних проблем называют ее водкой. В той же Польше можно встретить водку Wyborowa, Wyborna zytnia, Mazowiecka zytnia, Bosmanska и др. Шведская компания V&S Group выпускает одну из самых популярных водок в мире — Absolut. В Финляндии выпускается также популярная в разных странах мира водка Finlandia. Британская компания Diageo производит знаменитую водку Smirnoff. SKYY Vodka и SAVVY Vodka наряду с десятками других наименований водок, в том числе и Stolichnaya, выпускаются в США. Продукцию, называемую водкой, также производят в Австралии, Австрии, Эстонии, Франции (Vodka Mariette), Германии (Vodka Rachmaninoff и Gorbatschow), Италии (VKA Vodka), Нидерландах (P.i.n.k Vodka), Турции (Lokka Vodka), Швейцарии и других странах. В Индии производится Vodka Romanov.

Примечательно, что в 2014 году Франция экспортировала за рубеж 161 млн л водки против 154 млн л традиционного для страны коньяка.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал «Известиям», что в последнее время в России произошло падение импорта водки и если еще недавно поставляемая из-за рубежа водка составляла 5–6% от продаваемой в стране, то сейчас этот показать снизился до 1–2%. При этом ряд иностранных производителей открыли свои производства в РФ.

— Прежде 85% ввозимой водочной продукции шло к нам с Украины. Но сейчас многие компании открыли свои заводы у нас. Сейчас у нас есть и Nemiroff, и «Хортица», и др. Что же касается общей популярности этого напитка в мире, то за последние 30–35 лет его продажи значительно выросли, — рассказал Вадим Дробиз. — И речь не только о традиционно водочных странах: РФ, Украине, Беларуси и Польше. Водку полюбили и в США, у них второе место после нас по потреблению этого напитка. Поэтому многие из стран сами ее производят. На мировом рынке водка российского производства составляет всего несколько процентов.