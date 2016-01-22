Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Водку" хотят вернуть на родину
Депутат Госдумы и член высшего совета ЛДПР Михаил Дегтярев направил обращение министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой поднять на уровне ВТО и международных судебных инстанций вопрос о недопустимости использования иностранными компаниями при производстве и торговле алкогольными напитками наименования «Водка» и латинского написания названия исконно русского напитка, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По мнению законодателя, право на использование этого бренда должно быть закреплено исключительно за Россией как страной, в которой впервые возникли это слово и технология производства современной водки, используемая иностранными производителями, пишут «Известия».
Как заявляет Михаил Дегтярев, в мировой практике уже существуют примеры борьбы за алкогольные бренды и названия. Так, в соответствии с Мадридским договором 1891 года название «Шампанское» (Vin de Champagne) было юридически защищено и закреплено за игристым вином, произведенным в одноименной области Франции, в других странах мира до сих пор нельзя использовать это название. Аналогичная ситуация и с коньяком. Франция обеспечила себе эксклюзивное право на название этого алкогольного напитка.
В СССР и России производились и производятся игристые вина с названием «Шампанское», например «Советское шампанское». Однако использовать это слово российские производители могут только на кириллице и только внутри страны, а при экспорте за рубеж вынуждены использовать наименование «игристое вино». То же касается и экспорта коньяка. Так может называться только алкоголь, произведенный в определенном департаменте Франции — Шаранта, при этом отечественный или армянский коньяк, которые продаются в России, не имеют права под этим названием экспортироваться за рубеж. В международной практике аналоги коньяка принято называть «бренди».
По мнению депутата, получение Россией эксклюзивного права выпускать напитки под наименованием «Водка» сможет принести стране дополнительную выгоду в крупном объеме, и лишит иностранные компании возможности выпускать под русским брендом алкогольную продукцию. В последние годы, по разным оценкам, мировой рынок продажи водки оценивался в $50 млрд.
— Европа так ревностно относится к своим национальным брендам, а мы почему-то не можем заявлять права на свое. Бренд «Водка» закреплен за Россией десятками независимых экспертных исследований, международный арбитраж в 1970-х также подтвердил наши права. Российский бренд «Водка» бессовестно используется производителями многих стран, и в сегодняшней ситуации нужно предъявить права на него. Это может пополнить бюджет страны, также при грамотном подходе мы сами можем увеличить объемы экспорта нашего продукта, —отметил Михаил Дегтярев.
Спор вокруг принадлежности слово «водка» уже имел место в современной истории. В 1978 году Польша обратилась в международный суд с иском о признании за ней исключительного права на бренд «Водка». Тогда польские чиновники утверждали, что название «водка» возникло на бывших территориях польского королевства. В результате четырехлетних споров при участии советского историка и кулинара Вильяма Похлебкина СССР удалось доказать, что в Польше алкогольный напиток под названием «водка» начал производиться в начале XVI века, тогда как в России — в первой половине XV века (в источниках упоминается впервые в первой половине XVI века).
На сегодня некоторые польские исследователи утверждают, что слово wódka можно обнаружить в судебном акте от 1405 года, составленном на территории Польши. Оппоненты, любящие искать истину в глубокой истории, им на это могут ответить, что за 20 лет до этого Польша заключила унию и фактически объединилась с Литвой, которая на тот момент была по сути русским государством, по большей части состоящим из древнерусских княжеств и с доминирующим православным населением.
Кроме этого, польское слово wódka фонетически звучит как «вудка», тогда как во всем мире используется в большинстве случаев латинское написание vodka, абсолютно созвучное с русским названием.
Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин отметил, что идея законодателя поможет обратить внимание и на ряд проблем, связанных с экспортом водочной продукции за рубеж и нехваткой государственной поддержки производителей.
— Есть конкретные задачи, которые надо решить, но делается это не сверху, а снизу — например, путем создания таких организаций, как ассоциация «Русская водка». Если же привлечь к работе торговые представительства в странах — потребителях этого продукта, если определить условия и должным образом поддержать наш национальный продукт, то мы за ближайшие пару лет сможем повысить уровень экспорта вдвое. Но для этого нужна хорошая команда и реальная стратегия действий, — отметил он.
В 2006 году в ЕС вспыхнул спор, что же называть водкой. В результате года разбирательств, которые потом назвали «водочной войной», комиссия Европарламента завершила голосованием споры разных стран и признала водкой 40-градусный алкогольный напиток, изготовленный с использованием картофеля, зерна или патоки. Напитки с применением сахарной свеклы и цитрусовых было предложено называть «смешанной водкой». Соответствующие правила в итоге отразились и в Регламенте ЕС от 15 января 2008 года № 110/2008.
Сегодня во многих странах мира производители алкогольной продукции без лишних проблем называют ее водкой. В той же Польше можно встретить водку Wyborowa, Wyborna zytnia, Mazowiecka zytnia, Bosmanska и др. Шведская компания V&S Group выпускает одну из самых популярных водок в мире — Absolut. В Финляндии выпускается также популярная в разных странах мира водка Finlandia. Британская компания Diageo производит знаменитую водку Smirnoff. SKYY Vodka и SAVVY Vodka наряду с десятками других наименований водок, в том числе и Stolichnaya, выпускаются в США. Продукцию, называемую водкой, также производят в Австралии, Австрии, Эстонии, Франции (Vodka Mariette), Германии (Vodka Rachmaninoff и Gorbatschow), Италии (VKA Vodka), Нидерландах (P.i.n.k Vodka), Турции (Lokka Vodka), Швейцарии и других странах. В Индии производится Vodka Romanov.
Примечательно, что в 2014 году Франция экспортировала за рубеж 161 млн л водки против 154 млн л традиционного для страны коньяка.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал «Известиям», что в последнее время в России произошло падение импорта водки и если еще недавно поставляемая из-за рубежа водка составляла 5–6% от продаваемой в стране, то сейчас этот показать снизился до 1–2%. При этом ряд иностранных производителей открыли свои производства в РФ.
— Прежде 85% ввозимой водочной продукции шло к нам с Украины. Но сейчас многие компании открыли свои заводы у нас. Сейчас у нас есть и Nemiroff, и «Хортица», и др. Что же касается общей популярности этого напитка в мире, то за последние 30–35 лет его продажи значительно выросли, — рассказал Вадим Дробиз. — И речь не только о традиционно водочных странах: РФ, Украине, Беларуси и Польше. Водку полюбили и в США, у них второе место после нас по потреблению этого напитка. Поэтому многие из стран сами ее производят. На мировом рынке водка российского производства составляет всего несколько процентов.
Новости тематики
- Что ждет экономику России в 2018 году
- Сенатор от Приморья поставила вопрос о качестве детского питания в стране
- Власти обеспокоены ростом зарплат россиян
- "1982 год во Владивостоке был годом всеобщего дефицита, талонов на всё, голых полок в магазинах и огромных очередей"
- Стало известно, какие продукты точно подорожают к осени
- Власти признали, что на полках магазинов половина рыбопродукции – подделка и контрафакт
- В России выросла минимальная цена на водку
- Системы водоснабжения защитят от террористов за счет населения
- Приморцы станут меньше платить за импортную одежду и электроннику
- Крупнейший китайский интернет-магазин остановил экспресс-доставку в Россию
Новости раздела
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- В России запретят продажу жилья на стадии строительства
- Cмартфон Samsung в рассрочку с пакетом связи в подарок в "Билайн"
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
- На смартфонах, продаваемых в России, будут предустанавливать российские приложения
- Чубайс потребовал резко повысить цены на электричество и газ для россиян
- Застройщики теперь будут шарахаться от долевого строительства, как от огня
- Что ждет экономику России в 2018 году
- "Яндекс.Такси" и Uber сольются воедино
- Land Rover и Lexus – лидеры по угонам в России в сезоне 2016-2017 гг.
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
http://romanbook. ru/book/2974837/Книжка длинная, но верная. В конце книги много интересного, не для всех, конечно.