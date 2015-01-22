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Sony и HTC вслед за другими производителями мобильных устройств резко повысили российские цены

22 Января 2015, 11:49 | В России

От повышения рублевых цен на мобильные устройства, о котором уже объявили многие производители, не остались в стороне Sony и НТС, увеличившие рекомендованную стоимость на смартфоны и планшеты, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на информагентства.

Так, у Sony подорожание затронуло всю линейку Xperia. В интернет-магазине компании модель Xperia Z3 продается за 37990 рублей, то есть цена увеличилась почти на 8 тысяч рублей. На 1 тысячу дороже обойдется версия флагмана с двумя SIM Xperia Z3 Dual - 38990 рублей. Стоимость Sony Xperia Z3 Compact составляет 29990 рублей, прибавив 6 тысяч рублей.

НТС также увеличил цену в среднем на 8-10 тысяч рублей. За флагманский HTC One (M8) теперь нужно выложить 36990 рублей, за HTC One (M8) Dual Sim - 37990 рублей. Не удастся заказать HTC Desire EYE, цена на который выросла до 27990 рублей, этой модели в обоих исполнениях в онлайн-магазине компании нет в наличии. Чуть скромнее оказалось повышение для HTC One Mini 2 и HTC Desire 816, которые прибавили в цене по 2 и 3 тысячи соответственно.

У некоторых ритейлеров, по всей видимости, еще остались запасы устройств Sony и НТС по старым ценам. На "Яндекс.Маркете", например, стоимость Sony Xperia Z3 и HTC One (M8) стартует от 30990 рублей.

Напомним, ранее об увеличении в России цен на свои устройства объявили другие крупные игроки мобильного рынка. Apple с конца ноября уже дважды повышала стоимость гаджетов. Стоимость пересмотрела и китайская компания Meizu, производящая схожие с "яблочными" смартфоны. У Samsung увеличение затронуло устройства премиального сегмента.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: htc  samsung  xperia  sony  meizu  apple 



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