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Дорожно-строительная техника всегда рядом
Компания Doosan представляет собой крупнейшую международную корпорацию, специализирующуюся на выпуске дорожно-строительной техники и землеройного оборудования.
На сегодняшний день она занимает седьмое место в своем промышленном сегменте и обладает широчайшим спектром производства спецтехники. Представительства южнокорейской финансово-промышленной группы Doosan Infracore, предлагающей продукцию на мировом рынке по выгодным ценам в сочетании с высоким качеством существуют сегодня во всем мире. Годовой оборот бюджета компании превышает 10 миллиардов долларов США, при этом компания Doosan в ближайшем будущем планирует занять третье место по объемам выпуска и продаж спецтехники во всем мире.
Для того, чтобы взять в аренду или же приобрести землеройные машины, а также дорожно-строительное оборудование этой марки достаточно посетить сайт дилера Doosan и осуществить там свой заказ. Какие преимущества дают возможность этому производителю успешно конкурировать на современном рынке? Высокая производительность в сочетании с хорошим качеством, функциональностью, эргономикой и хорошо продуманным дизайном являются основными преимуществами этой техники. Приобретение фронтальных погрузчиков, экскаваторов и другого строительного оборудования является оптимальным решением для каждого покупателя.
В случае если вы уже являетесь обладателем этой спецтехники и вам требуется приобрести запчасти для экскаваторов Doosan, то вы также можете обратиться к дилеру в вашей стране. Компания дает возможность не только брать в аренду продукцию, но также и со временем выкупать ее в случае возникновения такой потребности. К тому же, вся строительная техника подлежит гарантийному и послегарантийному обслуживанию, а значит, она может прослужить на протяжении длительного периода времени.
Стоит отметить, что на сегодняшний день инфраструктура компании Doosan включает шесть направлений, обеспечивающих людей не только техникой, но также питьевой водой, двигателями, химическим оборудованием, домами, мостами и дорогами. При этом компания продолжает совершенствовать свои технологии и расширяет поле деятельности. На сегодняшний день компания Doosan входит в альянс строительных брендов глобального масштаба под названием DICE, занимающий 6-е место в рейтинге производителей строительной техники.
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