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Рухнула еще одна страховая компания
Приморцам стоит проверить свои полисы
Банк России отозвал с 20 октября лицензии на осуществление страхования у страховой компании «Инвестиции и финансы», говорится в материалах регулятора.
«Данное решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 15.09.2016 действия лицензий на осуществление страхования, а именно, неисполнением предписания Банка России в установленный срок», - говорится в сообщении Банка России.
Досье «Золотого Рога»
АО СК «Инвестиции и финансы» – относительно небольшая по объему сборов универсальная страховая компания с региональной сетью продаж. В 2015 году по объему собранной премии организация заняла 67-е место в общем рэнкинге российских страховщиков и 28-е место среди страховщиков каско. Приоритетными направлениями деятельности компании в 2015 году являлись: автострахование (64,04%) и добровольное медицинское страхование (17,65%). Компания имеет 18 филиалов и более 10 офисов продаж в крупных городах России. Головной офис расположен в Москве.
6 июля 2016 года приказом Банка России была назначена временная администрация в АО СК «Инвестиции и финансы». Решение о назначении временной администрации принято в связи с необходимостью контроля за реализацией обществом плана восстановления платежеспособности.
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