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У иностранцев возникнут проблемы с беспроводным Интернетом в России
Принятые правительством поправки в правила оказания услуг связи позволят россиянам не предъявлять паспорт, чтобы воспользоваться публичным Wi-Fi. Вместо этого можно использовать идентификацию по номеру мобильника или с помощью сайта госуслуг. Но иностранцам, желающим воспользоваться Wi-Fi в российском парке, кафе или метро, такие простые способы удостоверить личность не подойдут, отмечают юристы. Номер в сети зарубежного оператора не обеспечит идентификацию абонента для российских правоохранителей, как этого требует законодательство. Об этом сообщает Zrpress.Ru со ссылкой на «Известия».
Принятое 31 июля постановление правительства добавило в российские «Правила оказания услуг связи по передаче данных» новый пункт. Отныне при оказании разовых услуг по передаче данных в пунктах коллективного доступа (например, в общедоступных Wi-Fi сетях) оператор должен обеспечить идентификацию пользователей и используемого ими оборудования. «Идентификация пользователя осуществляется... путем установления фамилии, имени, отчества (при наличии) пользователя, подтверждаемых документом, удостоверяющим личность».
Это решение вызвало много вопросов у операторов связи и владельцев объектов с общедоступным Wi-Fi. И 12 августа правила были либерализованы. Удостоверять личность теперь можно «иным способом, обеспечивающим достоверное установление указанных сведений». Например, с помощью достоверного установления номера мобильного телефона. Как известно, в России SIM-карты положено выдавать по паспорту, а по закону «О связи» правоохранительные органы могут запрашивать у операторов информацию о пользователях. Другой способ, указанный в поправках от 12 августа, - авторизация через сайт госуслуг.
В Минкомсвязи отмечают: в постановлении № 801 от 12 августа не сказано, что номер телефона обязательно должен быть от российского оператора. Но иностранные сотовые компании не обязаны отвечать на запросы российских правоохранителей. А в сети Wi-Fi требуется «обеспечить идентификацию пользователей». На российском сайте госуслуг иностранцы тоже не зарегистрированы.
- Идентификация личности не может быть осуществлена по иностранному номеру телефона, - признает Сергей Зуйков, гендиректор юридической компании «Зуйков и партнеры». - Поэтому иностранец для доступа к публичному интернету в России должен предъявить паспорт или получить российский номер телефона.
Абоненту иностранного сотового оператора можно послать SMS с кодом, который нужно ввести для доступа в публичный Wi-Fi. Но это не поможет идентифицировать личность абонента, признает российский интернет омбудсмен Дмитрий Мариничев. Для иностранцев понадобятся иные методы удостоверения личности.
- Оператор самостоятельно выбирает способ идентификации, и не исключено, что кто-то из них сможет предложить пользователям сразу несколько вариантов, - говорит представитель Минкомсвязи Екатерина ОСАДЧАЯ.
По словам Мариничева, в будущем проблемы с идентификацией пользователей интернет только усугубятся.
- Через год-два количество устройств, которые смогут самостоятельно подключаться к Сети, будет на порядок выше, чем количество людей. Идентифицировать любое устройство нереально, - рассуждает он. - Нужно постановление отменить. В нынешнем виде оно потребует большого количества разъяснений и других документов, но это всё равно ничего не даст.
Мариничев сообщил, что он создает рабочую группу, чтобы сформировать консолидированную позицию отрасли. К участию в ней будут приглашены все профильные организации, к примеру Российская ассоциация электронных коммуникаций. Когда предложения будут сформированы, их отправят президенту России.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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