Комиссия РСПП взвесила рыбу в рублях и процентах

Как выглядит рыбная отрасль страны на фоне остальных продовольственных отраслей России.

Международная продовольственная организация (FAO) относит рыболовство и рыбопереработку к «продовольственным отраслям». В России пока не было глубоких исследований, которые сопоставляли финансовые показатели рыбной отрасли с состоянием всего продовольственного рынка. Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре подготовила аналитический доклад об этом. Официальный текст доклада будет рассмотрен на очередном заседании комиссии, но некоторые оценки можно высказать уже сейчас.

При подготовке исследования отчеты Росстата были сгруппированы по трем ключевым параметрам: 1) производительность отрасли по денежному потоку - скорость, с которой отрасль генерирует доход в результате продаж; 2) инвестиции в отрасли - финансы, которые отрасль инвестирует в объекты, предназначенные для переработки и продажи (включая товарно-материальные запасы, сырье, незавершенное производство, оборудование, помещения и т.д.); 3) операционные расходы отрасли - финансы, которые отрасль должна тратить, чтобы превратить инвестиции в производительность по денежному потоку.

Оценку отраслевой производительности по денежному потоку начали с выяснения: какой объем продукции отрасль продает в течение года и какую при этом получает денежную выручку.

В 2006 году денежная выручка предприятий сельского хозяйства составляла 616,8 млрд рублей при объеме производства 1 617,1 млрд рублей. Своевременно оплаченная продукция составляла в обороте сельскохозяйственных предприятий всего 38%. В 2011 году при общем объеме произведенной продукции в 3 451,3 млрд рублей объем денежной выручки в сельском хозяйстве составил 1 109,7 млрд рублей - 32% от объема производства. За пять лет объем денежной выручки сельскохозяйственных предприятий увеличился на 80%, а объем произведенной сельхозпроизводителями, но несвоевременно оплаченной продукции вырос в 2,3 раза.

В пищевой переработке в 2006 году денежная выручка перерабатывающих предприятий составляла 1 573 млрд рублей при объеме производства 1 717 млрд рублей - 92% от объема производства. Через пять лет денежная выручка «пищепрома» возросла вдвое - до 3 169,9 млрд рублей при том, что объем производства в отрасли увеличился за это время тоже вдвое. Объем несвоевременно оплаченной продукции предприятий «пищевки» увеличился с 144 млрд рублей до 386 млрд рублей - в 2,7 раза.

Создается впечатление, что перерабатывающая отрасль авансирует свои операционные расходы за счет задержки оплаты продукции сельскохозяйственных предприятий. На самом деле предусмотренное налоговым режимом «ЕСХН» «бегство от НДС» создает между сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями финансовую «прослойку». Именно через нее осуществляются многие расчеты. В 2011 году объем поставленной, но неоплаченной продукции сельского хозяйства составил 2,3 трлн рублей. Однако это задолженность, накопленная внутри самой сельскохозяйственной отрасли.

В рыбной отрасли в 2006 году объем несвоевременно оплаченной продукции в отрасли составлял 32% от объема производства (27,3 млрд рублей), а в 2011 году сократился до 23% (30,1 млрд рублей). Если в сельском хозяйстве и пищевой промышленности за пять лет объем несвоевременно оплаченной продукции вырос соответственно в 2,3 и 2,7 раза, то в рыбной отрасли - всего на 10%.

Отраслевую прибыльность можно оценить с помощью отношения сальдированного финансового результата отрасли к ее денежной выручке.

В 2011 году в сельском хозяйстве сальдированный финансовый результат составил 101,2 млрд рублей при выручке 1 109,7 млрд рублей, что составляет норму прибыли 9,1%, в пищевой переработке сальдированный финансовый результат составил 147 млрд рублей при выручке 3 169,9 млрд рублей, что составляет норму прибыли 4,6%, в рыбной отрасли сальдированный финансовый результат составил 14,4 млрд рублей при выручке 98 млрд рублей, что составляет норму прибыли 14,7%. Норма прибыли в перерабатывающей отрасли составляет примерно 40% от нормы прибыли в рыбодобывающей отрасли и 55% от нормы прибыли в сельском хозяйстве.

Второй важный параметр, который характеризует финансово-экономические показатели отрасли, - это инвестиции.

В сельском хозяйстве с 2006 по 2011 годы накопленная денежная выручка составила 4 558,7 млрд рублей, а накопленные инвестиции - 1 089,9 млрд рублей (23,7% от объема накопленной денежной выручки). В пищевой перерабатывающей промышленности накопленная денежная выручка составила 12 761,6 млрд рублей, а накопленные инвестиции - 706,1 млрд рублей (5,5% от накопленной денежной выручки). В рыбной отрасли накопленная денежная выручка составила 390,6 млрд рублей, а накопленные инвестиции - 27,6 млрд рублей (7% отраслевой выручки).

Стоимость основных фондов в сельском хозяйстве возросла, начиная с 2005 года, в 2,5 раза - с 443,9 млрд рублей до 1093 млрд рублей, в перерабатывающей отрасли в 2,2 раза - с 332,9 млрд рублей до 744 млрд рублей, а в рыбной отрасли в два раза - с 15,3 млрд рублей до 31,3 млрд рублей.

Третий важный параметр финансового состояния отрасли - это операционные расходы.

Соотношение между оборотными активами и основными фондами позволяет измерить «финансовый рычаг» отрасли - объем денег, который обеспечивает работу отрасли.

Для сельского хозяйства характерна примерно равная пропорция между оборотными активами и основными фондами: оборотные активы - 53-55%, основные фонды - 45-46%. Условно говоря, чтобы заставить работать 1 рубль, «овеществленный» в основные фонды, требуется 1,1-1,2 рубля оборотного капитала. В пищевой переработке пропорции между оборотными активами и основными фондами составляют примерно 70 на 30, то есть, чтобы заработал 1 рубль основных фондов, требуется 2,3 рубля оборотных активов. В рыбной отрасли сложились те же пропорции между оборотными активами и основными фондами, что и в «пищевке». Это значит, что каждый рубль основных фондов рыбной отрасли требует для обслуживания 2,3 рубля оборотного капитала.

Финансовые возможности большинства отраслей не позволяют им обеспечивать весь объем оборотных активов за счет собственной выручки, поэтому долговая нагрузка является важнейшим показателем финансовых возможностей любой отрасли.

В сельском хозяйстве кредиторская задолженность составляет около трети стоимости оборотных активов: в 2012 году - 377,5 млрд рублей. С учетом ранее исчисленной потребности отрасли в «живых деньгах» получается следующая зависимость: чтобы обеспечить работу 1 рубля основных фондов, сельскому хозяйству требуется не менее 40-50 копеек банковских кредитов.

Пищевая переработка в значительно большей степени зависит от кредитов. Доля кредиторской задолженности в оборотных активах пищевой переработки почти в полтора раза превышает соответствующий показатель для сельского хозяйства и составляет 42%. В 2012 году - 795 млрд рублей. С учетом пропорции между оборотными активами и основными фондами в пищевой промышленности каждый рубль основных фондов требует одного кредитного рубля для работы.

В рыбной отрасли зависимость оборотных активов от кредиторской задолженности за период 2007-2012 годов снизилась. В сельском хозяйстве оборотные активы на 30% состоят из кредиторской задолженности, в пищевой переработке - на 42%. В рыбной отрасли пять лет назад 2/3 оборотных активов составляла кредиторская задолженность, а сейчас эта зависимость сократилась в полтора раза - до 40%. Это означает, что пять лет назад 1 рубль основных фондов рыбной отрасли требовал для своей работы почти полтора кредитных рубля, а в 2012 году - 90 копеек.

Важным показателем финансового здоровья любой отрасли является уровень - кредитного холестерина. Это доля просроченной задолженности в общем объеме кредиторской задолженности. В пищевой переработке в период с 2005 года уровень «кредитного холестерина» колеблется в пределах 0,7-1,7%, в то время как в сельском хозяйстве этот показатель выше, на уровне - 1,8-4,8%. В 2012 году просроченная кредиторская задолженность сельскохозяйственных предприятий (18,1 млрд рублей) в полтора раза превышала соответствующий показатель для пищевой переработки (11,4 млрд рублей), хотя общий объем кредиторской задолженности сельскохозяйственных предприятий (126,8 млрд рублей) был в 1,6 раза меньше, чем размер кредиторской задолженности перерабатывающих предприятий.

В рыбной отрасли в 2010 году происходит резкое сокращение «плохих долгов». Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности предприятий рыбной отрасли колебалась в 2005-2009 годах в пределах 14-20%. В 2009 году просроченная кредиторская задолженность предприятий рыбной отрасли составляла 4,6 млрд рублей, что очень близко к аналогичному показателю пищевых перерабатывающих предприятий (6,2 млрд рублей). Зато в 2010 году происходит резкое снижение объема просроченной кредиторской задолженности предприятий рыбной отрасли до 5,2%.

За период с 2005 года объем просроченной кредиторской задолженности сельскохозяйственных предприятий увеличился в 1,8 раза (с 10,2 млрд рублей до 18,1 млрд рублей), пищевых перерабатывающих предприятий - в три раза (с 3,7 млрд рублей до 11,4 млрд рублей), а в рыбной отрасли - наоборот сократился в три раза (с 4,5 млрд рублей до 1,5 млрд рублей).

Немаловажно оценить и роль кредиторской задолженности в формировании сальдированного финансового результата - расход «кредитного топлива» для работы финансового двигателя отрасли. В сельском хозяйстве в 2007 году каждый рубль сальдированного финансового результата обеспечивали 2,5 рубля кредиторской задолженности, в 2012 году - 3 рубля. В пищевой переработке в 2007 году каждый рубль сальдированного финансового результата стал результатом работы 4 рублей кредиторской задолженности, в 2012 году - 3,9 рубля.

Зато в рыбной отрасли произошло значительное сокращение расхода «кредитного топлива» для обеспечения работы финансового двигателя. В 2007 году каждый рубль сальдированного финансового результата обеспечивался 4,9 рубля кредиторской задолженности, в 2012 году - 1,2 рубля. Таким образом, расход «кредитного топлива» при обеспечении работы рыбной отрасли втрое меньше соответствующего показателя для сельского хозяйства и пищевой переработки. Это доказывает, что финансово-кредитные учреждения переоценивают кредитные риски в рыбной отрасли, что сужает возможности привлечения заемного капитала.

Герман ЗВЕРЕВ, председатель Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре, газета "Золотой Рог", Владивосток.