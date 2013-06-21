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ПМЭФ: Пачка сигарет скоро будет стоить больше 200 рублей
Цена за одну пачку сигарет в России вырастет до уровня примерно в 220 рублей в течение ближайших лет, сообщила в ходе Петербургского международного экономического форума министр здравоохранения России Вероника СКВОРЦОВА.
"Более 200 рублей. Это я могу твердо сказать. Мне представляется, около 220 рублей, так это планировалось. Мы были на это настроены, но нам приходится учитывать макроэкономические моменты, чтобы, к сожалению, более медленно к этому приходить", - сказала министр.
Вероника Скворцова уточнила, что, в случае если Россия слишком быстро, как это рекомендовала Всемирная организация здравоохранения, перейдет на европейские акцизы и повысит стоимость пачки сигарет в несколько раз, из стран Таможенного союза в нашу страну "хлынет поток фальсификата и дешевого контрафакта".
По ее словам, выйти на европейский уровень акцизов планируется в течение 2-3 лет.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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