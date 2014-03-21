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Стоит ли Приморью бояться экономических санкций Запада и США?

21 Марта 2014, 12:35 | В России

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) ухудшило прогноз по суверенному рейтингу России, изменив его со "стабильного" на "негативный", говорится в сообщении агентства. Долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте подтвержден на уровне BBB, рублевый рейтинг - на уровне BBB+.

Агентство объясняет ухудшение прогноза по рейтингу "растущими геополитическими и экономическими рисками". Санкции Евросоюза и США в ответ на присоединение Крыма "могут привести к существенным экономическим и финансовым последствиям для кредитоспособности России". "Мы ожидаем, что ЕС и США будут налагать на Россию дальнейшие санкции", - пишут аналитики S&P.

По мнению S&P, Центральный банк России отложил в сторону политику увеличения гибкости валютного курса и бросил все силы на стабилизацию финансовых рынков в связи с тем, что обесценение рубля на 10% с начала года и существенный отток капитала дают инфляционный эффект.

S&P оценивает отток капитала из РФ в I квартале 2014г. в районе $60 млрд долл. - примерно столько же утекло из страны за весь 2013г. Агентство прогнозирует замедление роста ВВП в текущем году до 1,2%, с 1,3% в прошлом году. Еще в декабре S&P прогнозировало, что российская экономика в 2014г. ускорится до 2,2%.

При неблагоприятном сценарии экономический рост может опуститься "намного ниже 1%" в 2014г., если геополитическая напряженность вокруг Украины не спадет в ближайшее время.

S&P вполне допускает, что российско-украинский конфликт может распространиться за пределы Крыма. Если это произойдет, против российских лиц и организаций могут быть введены дополнительные и более широкие санкции, говорится в комментарии агентства.

Напомним, международная рейтинговая компания Standard & Poor’s — мировой лидер в области предоставления независимой финансовой информации для участников рынков: кредитных рейтингов, индексов, оценок рисков, инвестиционных исследований и данных. Standard & Poor’s является неотъемлемой частью мировой финансовой инфраструктуры и вот уже более 150 лет занимает лидирующие позиции в сфере предоставления инвесторам независимых индикаторов, необходимых для более уверенного принятия инвестиционных и финансовых решений.

Между тем, по данным Дальневосточного таможенного управления и данным федерального государственного статистического наблюдения внешнеторговый оборот по краю c начала 2014 года составил 12931.1 млн. долларов США, в том числе экспорт – 4235.4, импорт – 8695.7 млн. долларов США. Превышение импорта над экспортом привело к отрицательному сальдо торгового баланса (-4460.3  млн. долларов США). Внешнеторговый оборот вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 43.7%, экспорт - в 1.9р, импорт - на 28.9%.

Основными торговыми партнерами Приморского края остаются: Китай (51% внешнеторгового оборота), Республика Корея (17%) и Япония (14%). То есть речь идет о странах, которые вовсе не рвутся вводить какие-то экономические санкции против России.

Наибольшие объемы в товарной структуре экспорта приходились на минеральные продукты (59%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (23%), древесину и изделия из нее (9%).

В товарной структуре импорта преобладали машины и транспортные средства (55%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (11%) и другие товары (обувь, текстиль, кожевенное сырье и прочие товары) (15%).

В 2013 году внешний оборот услуг составил 1467.8 млн. долларов. При этом организации края экспортировали (оказали) зарубежным контрагентам различных услуг международного характера на 1314.6 млн. долларов США, импортировано услуг - 153.2 млн. долларов США. По сравнению с прошлым годом экспорт услуг вырос в 1.9 раза, импорт услуг снизился на 15.2%.

Наибольшие объемы внешнего оборота услуг приходятся на транспортные услуги (96%), туристские (2%). 

Экспортируются услуги в Китай (31% общего объема), Гонконг (14%), Сингапур (13%), Кипр (6%), импортируют услуги из Китая (28%), Японии (13%), Республики Корея (11%) и Гонконга (5%).

Так что Приморью санкции США и Европы не страшны!

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: РБК daily
Теги: s&p  рейтинг  standard&poor`s 



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