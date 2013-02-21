Фитинги для металлопластиковых труб - удобно и практично

Металлопрокат не может выпускать очень длинные трубы, да и это ни к чему, так как все эти системы, независимо от их размеров, можно соединять при помощи специальных элементов – фитингов. Фитинги применяются для соединения водопроводных, газопроводных труб.

Разновидность соединений

Сейчас производят различные виды крепежных соединений, которые используют сантехники и газовики. Среди наиболее востребованных – это фитинги для металлопластиковых труб. Они применяются с той же целью, что и муфты для металлических систем – соединяют части водопроводных или газопроводных магистралей. Для объединения с трубами применяется так называемое цанговое соединение.

Цанговые крепежи позволяют делать прочные и надежные в плане герметичности стыки. Монтаж с их помощью очень прост и не вызывает никаких затруднений. Нужны лишь для этого определенные инструменты: ножницы, два гаечных ключа, фаскосниматель и калибратор. Преимущество цанговых деталей в том, что они способствуют снижению электропроводности и все это благодаря диэлектрической прокладке.

Также в продаже можно найти фитинги обжимные для металлопластиковых труб. Для соединения трубы без применения резьбы или сварки нужны именно такие муфты. У этих деталей бывают один или несколько уплотнительных колец, они нужны для плотной герметизации. Кольца изготавливаются из различных материалов и поэтому имеют разные уплотняющие свойства. Но тем не менее они обеспечивают надежное соединение водопроводных частей, плотно обхватывая горловину.

Монтировать и демонтировать обжимные детали несложно, они устойчивы к вибрациям и не позволяют креплениям расходиться в течение всего срока действия.

Так же стоит знать, что пресс фитинги для металлопластиковых труб используются в отопительных системах и в водопроводе, в котором циркулирует горячая вода. Как правило это так называемые замкнутые системы отопления. В основном рекомендуется приобретать эти детали из латуни или меди. Эти фасонные части дают гарантию надежности, прочности и долговечности трубопроводной системы. Пресс фитинги из этих материалов намного повышают герметичность, поэтому они считаются одним из лучших соединительных элементов. Но при выборе именно таких креплений необходимо учитывать материал труб, ведь они могут различаться по толщине стенок, и если неправильно подобрать муфту, высока вероятность плохого качества стыка.