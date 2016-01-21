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Japan Airlines резко увеличивает число рейсов в Россию

21 Января 2016, 15:49 | В России

Пока европейские авиакомпании спешно покидают российских рынок из-за нехватки пассажиров, азиатские и африканские авиакомпании, похоже, собираются только наращивать свое присутствие, пишет деловая газета «Золотой Рог».

По данным «Известий», с летнего расписания 2016 года (стартует в конце марта) частоту рейсов в Россию увеличит японская авиакомпания Japan Airlines. Японская авиакомпания планирует в летнем расписании увеличить количество рейсов по маршруту Москва (Домодедово) - Токио (Нарито) с трех до пяти. Это подтвердили в столичном аэропорту Домодедово и в авиакомпании. При этом пассажир может бесплатно воспользоваться перелетом по 33 внутренним маршрутам авиакомпании после приземления в Токио. Среди этих направлений - Осака, Окинава, Саппоро, Нагоя и Фукуока.

Что касается рейсов в Россию, то прямые рейсы компания совершает только между Москвой и Токио, еще 12 рейсов из городов России она выполняет по кодшеринговому соглашению с авиакомпанией S7. По словам заместителя отдела региональных продаж и маркетинга JAL Маргариты Колобашкиной, с 27 марта добавится один рейс по понедельникам, а с 25 октября - еще один по субботам. Стоимость авиабилета составит от €509 со всеми сборами.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Москва  авиабилет  авиакомпания  s7  токио  пассажир  авиарейс 



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Комментарии

  • jellytialatila17:22, 21.01.2016#

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