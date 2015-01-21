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"Ростелеком" потратит на ТВ-рекламу 428 млн рублей

21 Января 2015, 17:24 | В России

«Ростелеком» объявил тендер на планирование и размещение рекламных материалов на национальном и региональном ТВ в 2015 году. Начальная сумма договора составит 428,34 млн рублей с учетом НДС, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Sostav.ru.

Прием заявок продлится до 9 февраля. Победитель конкурса займется медиа-размещением рекламных материалов для компании «Ростелеком» на национальных и региональных телеканалах: Первый канал, ТНТ, СТС, «Россия 2», НТВ, Пятница!, РЕН ТВ, ТВ-3, Перец, Ю, «2х2».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: Ростелеком  телевидение  конкурсы  реклама 



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Комментарии

  • Охотник20:12, 21.01.2015#

    Лучше бы ростелеком это деньги потратил бы на устранение вечных обрывов и стабилизацию скорости интернета! Тогда и реклама бы не понадобилась!

  • Псевдоним20:38, 21.01.2015#

    Тогда как у всех провайдеров неизменно растет скорость доступа у Ростелекома растут тарифы. Ясно дело, рекламу же надо оплачивать.

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