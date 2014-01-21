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Россельхознадзор ограничивает ввоз вьетнамской рыбопродукции
Россельхознадзор принял решение ввести ограничения на ввоз пангасиуса и продукции его переработки со всех вьетнамских предприятий, включенных в Реестр предприятий третьих стран, передает пресс-служба ведомства.
Специалисты Россельхознадзора, в связи со значительным количеством выявленных партий опасной вьетнамской рыбной продукции, провели в декабре 2013 года инспекцию предприятий Вьетнама по производству рыбной и морской продукции, а также ферм по выращиванию пангасиуса в аквакультуре.
В ходе проверок было установлено, что при выращивании пангасиуса производителями продолжают неконтролируемо применяться антибактериальные вещества. Кроме того, установлены случаи применения гормональных препаратов на племенной рыбе.
Также в ходе обследования было отмечено неудовлетворительное ветеринарно-санитарное состояние государственных лабораторий, использование просроченных реактивов, нарушение режимов хранения питательных сред, отсутствие системы хранения и учета проб, и другие недостатки.
В ведомстве отмечают, что в случае отсутствия конкретных мер со стороны компетентного ведомства Вьетнама по исправлению сложившейся ситуации, Россельхознадзор может распространить ограничительные меры и на другие виды рыбной продукции, поставляемой из Вьетнама.
Фото fishki.net.
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