В реестр Роскомнадзора с 1 августа внесено 18 блогов, 98 заявок отклонено

В "блогерский" реестр Роскомнадзора с 1 августа включено 18 записей. Как сообщает Zrpress.ru со ссылкой на ИТАР-ТАСС, за это время от интернет-пользователей поступило 580 заявок на регистрацию в реестре, 98 из них было отклонено из-за несоответствия требованиям.

Среди внесенных в реестр страниц - блог экономиста Андрея Илларионова на сайте радиостанции "Эхо Москвы", страница "ВКонтакте" сообщества "Типичный Екатеринбург", аккаунты в социальных сетях главы Минкомсвязи России Николая Никифорова и депутата Госдумы Марии Кожевниковой.

Также в реестр включены Twitter Роскомнадзора и исполнительного директора медиахолдинга NewsMedia Ашота Габрелянова, страницы в сети Facebook главы компании Liveinternet Германа Клименко и директора по внешним коммуникациям компании Rambler&Co Матвея Алексеева, страница "Живого журнала" генерального директора компании "ВымпелКом" Михаила Слободина.

"В адрес администраторов интернет-площадок направлены запросы с целью подтверждения подлинности и суточной посещаемости интернет-страниц более 50 блогеров", - добавили в Роскомнадзоре.

Вступивший в силу закон впервые вводит в российском законодательстве понятие "блогер". Согласно документу, это лицо, размещающее открытую для всеобщего доступа массовую информацию на персональной странице в интернете. Блогеры, записи которых читают более 3 тыс пользователей в сутки, должны включаться в реестр Роскомнадзора. Блогер может либо подать заявку на регистрацию самостоятельно, заполнив электронную форму на специальном сайте, либо дождаться уведомления о включении в реестр от Роскомнадзора.

Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.