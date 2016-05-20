Льготную ипотеку дадут на строительство дома из дерева

Россиянам могут предложить льготную ипотеку на приобретение и возведение деревянных домов. А земельные участки, на которых запланируют такие строения, освободить от налогов. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ».

Такую идею сегодня обсуждают сразу в нескольких федеральных министерствах, включая минфин, минпромторг, минстрой, в региональных органах исполнительной власти. К дискуссии подключены и кредитные организации. Если всем удастся договориться, то льготная ипотека подтолкнет решение жилищной проблемы и второго жилья - загородных домов и дач - для миллионов россиян.

В первом квартале 2016 года публичные застройщики квартир отчитались о резком росте льготных ипотечных продаж - на 30-240 процентов. Продленная правительством льготная программа поддерживает спрос населения. По аналогии может кредитоваться льготная ипотека на деревянное домостроение.

Пока на рынке ипотечного кредитования требования банков к объекту залога, то есть строящемуся дому, назначению земли, на которой он возводится, очень высоки. Если это изменить, то широкая господдержка "деревянной" ипотеки может привести к буму деревянного домостроения в стране. А это - новые производства, десятки тысяч новых рабочих мест в лесном бизнесе, налоги - в казну.

Это предложение, как ожидается, россияне встретят на "ура".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.