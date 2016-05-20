Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В России увеличился спрос на пиво и медовуху
В России вырос спрос на слабоалкогольные напитки, их ассортимент значительно расширился - такой вывод сделали эксперты, исходя из изменений в реестре алкогольной продукции. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ».
За последний год перечень официально учтенных наименований увеличился примерно на треть. Но быстрее всего расширяется ассортимент пива и медовухи, следует из справок Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование).
Например, на 1 мая 2015 года в реестре числилось 6,6 тысячи наименований пива, а сейчас уже более 10 тысяч. За год прирост составил более 50 процентов. Количество разновидностей сидра и медовухи пока относительно невелико и составляет всего несколько сотен. Но за год число наименований выросло почти в три раза.
Стоит отметить, что привлекательный сейчас для населения образ пива, сидра и медовухи может использоваться и как прикрытие. "Названия "сидр" и "медовуха" сами по себе продвигают продукт. Поэтому некоторые недобросовестные производители под видом этих напитков выпускают совершенно другую продукцию", - говорит Вадим Дробиз. В таких случаях речь фактически идет о фальсификате, так как под видом медовухи продается так называемая слабоалкогольная продукция - по сути, смесь этилового спирта и вкусовых добавок.
Новости тематики
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
- В 2017 г. россиян ждет самое высокое в современной истории повышение цен на сигареты
- Чиновников заставят отказаться от продуктов Microsoft
- Сигареты подорожают на 10-20 рублей
- Самолеты в России снабдят интернетом
- Немецкий лоукостер Eurowings прекращает полеты в Россию
- ФАС оштрафовала Google
- Российский экипаж МКС сократят до двух космонавтов
- Роспотребнадзор за полгода оштрафовал торговые сети на 150 млн рублей
- Страховщики предложили утроить цену ОСАГО для лихачей
Новости раздела
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- Россиян обяжут менять сим-карты каждые 15 месяцев
- Недорогих квартир хватит на два-три года
- Колбаса начала стремительно дорожать
- НДС ещё не вырос, а ценники уже пошли вверх
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- В России запретят продажу жилья на стадии строительства
- Cмартфон Samsung в рассрочку с пакетом связи в подарок в "Билайн"
- Отключение мессенджера Telegram обрушило продажи электронных полисов ОСАГО
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Обманутые дольщики во Владивостоке выставили счет депутату-коммерсанту Ищенко
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Кто "слил" всех министров Путину?
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- Дарькин развеселил рыбаков
- Путин озвучил на ВЭФ политическую сенсацию
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Тарасенко обратился к Путину с просьбой от всех приморцев