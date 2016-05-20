В России увеличился спрос на пиво и медовуху

В России вырос спрос на слабоалкогольные напитки, их ассортимент значительно расширился - такой вывод сделали эксперты, исходя из изменений в реестре алкогольной продукции. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «РГ».

За последний год перечень официально учтенных наименований увеличился примерно на треть. Но быстрее всего расширяется ассортимент пива и медовухи, следует из справок Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование).

Например, на 1 мая 2015 года в реестре числилось 6,6 тысячи наименований пива, а сейчас уже более 10 тысяч. За год прирост составил более 50 процентов. Количество разновидностей сидра и медовухи пока относительно невелико и составляет всего несколько сотен. Но за год число наименований выросло почти в три раза.

Стоит отметить, что привлекательный сейчас для населения образ пива, сидра и медовухи может использоваться и как прикрытие. "Названия "сидр" и "медовуха" сами по себе продвигают продукт. Поэтому некоторые недобросовестные производители под видом этих напитков выпускают совершенно другую продукцию", - говорит Вадим Дробиз. В таких случаях речь фактически идет о фальсификате, так как под видом медовухи продается так называемая слабоалкогольная продукция - по сути, смесь этилового спирта и вкусовых добавок.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.