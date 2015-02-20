В России создан новый защищенный смартфон — TaigaPhone

ООО «Тайга систем», на 99% принадлежащее главе группы компаний InfoWatch Наталье Касперской (председатель совета директоров «Лаборатории Касперского»), выпустила телефон c собственным дизайном, инженерией и схемотехникой, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Производиться телефон будет в Китае. Новый российский смартфон TaigaPhone предназначен только для корпоративных клиентов и будет распространяться вместе с программными продуктами InfoWatch. Гаджет обладает повышенной защитой от кибершпионажа. «Никакая информация с устройства — фотография, документы, телефонный разговор, данные о местоположении — не сможет „утечь“ без ведома пользователя, — уверяет второй совладелец „Тайга Систем“ Алексей Нагорный. — Это не готовое решение, а полностью сделанное нами устройство».

Нагорный рассказал, что их компания не стала разрабатывать новую операционную систему — это выходило слишком дорого. Переработав платформу Android, компания создал собственную прошивку — Taiga, пишут "Известия".

Пользователь по своему усмотрению может отключать или включать отдельные компоненты системы. Например, можно полностью выключить доступ к фотокамере или определение местоположения. При этом у пользователей сохранится возможность скачивать приложения из официального магазина приложений Google.

Параметры и стоимость TaigaPhone пока не раскрываются, известно лишь, что устройство будет производиться в Китае.

В настоящее время российские смартфоны на рынке представляет компания Yota Devices.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.