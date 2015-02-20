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В России создан новый защищенный смартфон — TaigaPhone
ООО «Тайга систем», на 99% принадлежащее главе группы компаний InfoWatch Наталье Касперской (председатель совета директоров «Лаборатории Касперского»), выпустила телефон c собственным дизайном, инженерией и схемотехникой, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».
Производиться телефон будет в Китае. Новый российский смартфон TaigaPhone предназначен только для корпоративных клиентов и будет распространяться вместе с программными продуктами InfoWatch. Гаджет обладает повышенной защитой от кибершпионажа. «Никакая информация с устройства — фотография, документы, телефонный разговор, данные о местоположении — не сможет „утечь“ без ведома пользователя, — уверяет второй совладелец „Тайга Систем“ Алексей Нагорный. — Это не готовое решение, а полностью сделанное нами устройство».
Нагорный рассказал, что их компания не стала разрабатывать новую операционную систему — это выходило слишком дорого. Переработав платформу Android, компания создал собственную прошивку — Taiga, пишут "Известия".
Пользователь по своему усмотрению может отключать или включать отдельные компоненты системы. Например, можно полностью выключить доступ к фотокамере или определение местоположения. При этом у пользователей сохранится возможность скачивать приложения из официального магазина приложений Google.
Параметры и стоимость TaigaPhone пока не раскрываются, известно лишь, что устройство будет производиться в Китае.
В настоящее время российские смартфоны на рынке представляет компания Yota Devices.
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Сразу видна безграммотность в вопросе подающих новость. "Создать смартфон" и "натянуть свои дополнения в стандарный Андроид" - это суть разные вещи. На сегодня в маркете куча приложений, которые без проблем заблокируют доступ к тем или иным ресурсам стандартного Андроида. Всё это напоминает ситуацию с Линуксом (с которого и вырос Андроид). Там тоже свобода творчества. Написал пару строчек, натянул свои шкурки, перествил местами элементы интерфейса и уже крик на весь мир - "школьник изобрёл новую защищённую операционную систему". Дело Попова и Бабушкина процветает http://www. youtube. com/watch?v=yBJdOYSb05Y