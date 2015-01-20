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РЖД запускает сервис по доставке международных почтовых отправлений из Китая в адрес "Почты России"
Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между ОАО "РЖД" и Китайскими железными дорогами, подписанного в мае 2014 года, а также Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Почтой России и Почтой Китая, подписанного в октябре 2013 года в ходе официального визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Китайскую Народную Республику. Меморандум предполагает расширение транспортных маршрутов доставки почты из Китая в Россию и позволяет привлечь дополнительные грузы на Транссибирскую магистраль. Оператором перевозок выступает ОАО "РЖД Логистика". Об Этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу компании.
Первый контейнер с почтой из Китая прибыл в Москву из Харбина в конце прошлой недели. На станции Кунцево-2 был осуществлен перегруз контейнера на автомобильный транспорт, и далее он проследовал на пункт международного почтового обмена.
До настоящего времени международная почта доставлялась в Россию авиа- и автомобильным транспортом. Перевозка по железной дороге дает возможность не только сократить транспортные издержки, но и доставлять груз от двери до двери в контейнере, тем самым, исключив дополнительные грузовые операции и посредников из логистической цепочки поставки.
Помимо доставки почтового груза, "РЖД Логистика" обеспечивает весь комплекс сопутствующих услуг, включая оформление перевозочных документов и таможенного транзита, перегруз контейнера с китайского на российский железнодорожный транспорт, а также автодоставку от станции прибытия до конечного пункта международного почтового обмена.
В перспективе планируется перевозить почту по железной дороге не только из Харбина, но и из других городов Китая. Кроме Москвы, доставка будет осуществляться в Новосибирск, Екатеринбург, Казань. Технология позволяет также организовать подобный сервис для других стран.
Справка "Золотого Рога"
Соглашение о стратегическом сотрудничестве между ОАО "РЖД" и Китайскими железными дорогами было подписано 20 мая 2014 года. Согласно документу, стороны намереваются развивать железнодорожные пограничные переходы между Россией и Китаем и железнодорожную инфраструктуру на подходах к этим погранпереходам в целях увеличения пропускной и провозной способности железных дорог и увеличения объемов международных пассажирских и грузовых железнодорожных перевозок между Россией и Китаем и транзитом по их территориям. Также соглашение предполагает совершенствование процесса организации перевозок, оптимизацию работы погранпереходов, оптимизацию условий и технологии контейнерных перевозок, сокращение сроков доставки транзитных грузов по территориям своих государств, совершенствование систем безопасности, расширение терминально-складских комплексов на основных маршрутах перевозок, развитие пассажирских маршрутов.
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