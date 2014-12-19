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Новый "Айфон" стал для россиян недоступным
19 Декабря 2014, 22:12 | В России
iPhone 6 у официального дилера re:Store компании Apple Rus в России подорожали на 30%, сообщил неофициальный источник. Об этом пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Утро.Ru».
15 декабря смартфон последней модели стоил 39 тыс. 990 руб., теперь его цена составляет 59 тыс. 990 рублей. Сайт российского интернет-магазина Apple на данный момент не работает.
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