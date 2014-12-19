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Новый "Айфон" стал для россиян недоступным

19 Декабря 2014, 22:12 | В России

iPhone 6 у официального дилера re:Store компании Apple Rus в России подорожали на 30%, сообщил неофициальный источник. Об этом пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Утро.Ru».

15 декабря смартфон последней модели стоил 39 тыс. 990 руб., теперь его цена составляет 59 тыс. 990 рублей. Сайт российского интернет-магазина Apple на данный момент не работает.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: iphone  айфон  цена 



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Комментарии

  • Псевдоним18:12, 21.12.2014#

    . . . как теперь жить?))

  • Псевдоним08:11, 22.12.2014#

    ура

  • Псевдоним08:50, 22.12.2014#

    Зато теперь он самый дешевый в мире в пересчете на$

  • Псевдоним09:29, 22.12.2014#

    Ну теперь точно пипец!

  • Псевдонимус09:36, 22.12.2014#

    ну это точно происки Запада. У них уже доллар по 60. Развал америки неизбежен. КГБшная школа управления доказала свою эффективность. Мы доминируем!!!

  • Псевдоним14:47, 24.12.2014#

    Жили без них и проживем. Прям конец света!

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