Колбаса и сосиски станут очень дорогими

Если Минздрав продавит введение налога на колбасные изделия

Минздрав РФ поддержал предложение экспертного совета при правительстве ввести налог на продукты переработки красного мяса, к которым относятся колбасы и сосиски, сообщает Деловая газета «Золотой Рог». В случае введения нового акциза килограмм докторской колбасы подорожает в среднем на 160 рублей.

Как пишут «Известия», предложение содержится в отзыве совета на проект федеральной программы "Укрепление общественного здоровья», которую разрабатывает Минздрав.

В ведомстве «Известиям» сообщили, что поддерживают инициативу, отметив ее соответствие рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с неинфекционными заболеваниями. «В то же время конкретные меры находятся на стадии обсуждения», - добавили в министерстве.

Правительственные эксперты предлагают направить полученные от взимания акциза средства на удешевление продуктов здорового питания, пишет издание. Член совета Дарья ХАЛТУРИНА, подпись которой стоит на отзыве, в разговоре с «Известиями» ссылалась на результаты исследования ученых Оксфордского университета, утверждающих, что резкое повышение налогов позволит снизить смертность в результате злоупотребления красным мясом.

Согласно расчетам исследователей, красное мясо в России должно вырасти в цене на 15%, а мясопродукты - на 130%. Такие меры помогут предотвратить 36 тыс. смертей ежегодно в нашей стране, считают ученые. В случае введения нового акциза килограмм докторской колбасы подорожает в среднем на 160 рублей (с 600 до 760 рублей).

Газета «Золотой Рог», Владивосток