Рижские шпроты вернутся на российский рынок

Запрет на ввоз рыбных консервов из Прибалтики вскоре может быть снят. Об этом сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко. По его словам, производители изменили технологию изготовления, и теперь любимая россиянами закуска стала безопасной для здоровья, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Напомним, что прибалтийские государства на сегодняшний день являются оголтелыми проводниками в регионе антироссийской политики США.

По словам Алексеенко, эксперты Россельхознадзора в ближайшие недели рассмотрят вопрос о возобновлении поставок шпрот из Латвии и Эстонии. До Нового года, конечно, желанные консервы в Россию попасть не успеют, но все же довольно скоро россияне смогут вспомнить полюбившийся с советских времен вкус.

Запрет на ввоз консервов был введен в июне прошлого года "из-за использования 3-4-бензпирена". Сейчас ситуация изменилась, подчеркнул Алексеенко.

"Сейчас они (производители) провели очень большую работу, отказались от применения жидкого дыма, используют нормальную технологию. Они установили у себя оборудование, которое контролирует режим сжигания щепы, и там будет образовываться минимальное количество канцерогенов", - пояснил чиновник.

Временные ограничения на поставку в Россию всей рыбной продукции из Латвии и Эстонии Россельхознадзор ввел в 2015 году. Причиной стали нарушения санитарных и технологических норм, выявленные в ходе рейдов российских инспекторов, а также наличие в консервах запрещенных и вредных веществ.

Вместе с тем глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил, что возобновление поставок рыбных консервов будет частичным - с отдельных предприятий Латвии и Эстонии. Принципа "мы вам доверяем в полном объеме", который действовал раньше, больше не будет, подчеркнул Данкверт.

За время запрета поставок в Россию рыбных консервов из Прибалтики и Польши в Астраханской области наладили выпуск аналога "Рижских шпрот". Он получил название "Каспийские сардины в масле". Кильку для консервов приобретают в Дагестане, затем сушат паром высокого давления, что исключает попадание канцерогенов. Российское производство шпрот было открыто в рамках государственной программы импортозамещения.