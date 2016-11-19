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Рижские шпроты вернутся на российский рынок

19 Ноября 2016, 15:18 | В России

Запрет на ввоз рыбных консервов из Прибалтики вскоре может быть снят. Об этом сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко. По его словам, производители изменили технологию изготовления, и теперь любимая россиянами закуска стала безопасной для здоровья, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Напомним, что прибалтийские государства на сегодняшний день являются оголтелыми проводниками в регионе антироссийской политики США.

По словам Алексеенко, эксперты Россельхознадзора в ближайшие недели рассмотрят вопрос о возобновлении поставок шпрот из Латвии и Эстонии. До Нового года, конечно, желанные консервы в Россию попасть не успеют, но все же довольно скоро россияне смогут вспомнить полюбившийся с советских времен вкус.

Запрет на ввоз консервов был введен в июне прошлого года "из-за использования 3-4-бензпирена". Сейчас ситуация изменилась, подчеркнул Алексеенко.

"Сейчас они (производители) провели очень большую работу, отказались от применения жидкого дыма, используют нормальную технологию. Они установили у себя оборудование, которое контролирует режим сжигания щепы, и там будет образовываться минимальное количество канцерогенов", - пояснил чиновник.

Временные ограничения на поставку в Россию всей рыбной продукции из Латвии и Эстонии Россельхознадзор ввел в 2015 году. Причиной стали нарушения санитарных и технологических норм, выявленные в ходе рейдов российских инспекторов, а также наличие в консервах запрещенных и вредных веществ.

Вместе с тем глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил, что возобновление поставок рыбных консервов будет частичным - с отдельных предприятий Латвии и Эстонии. Принципа "мы вам доверяем в полном объеме", который действовал раньше, больше не будет, подчеркнул Данкверт.

За время запрета поставок в Россию рыбных консервов из Прибалтики и Польши в Астраханской области наладили выпуск аналога "Рижских шпрот". Он получил название "Каспийские сардины в масле". Кильку для консервов приобретают в Дагестане, затем сушат паром высокого давления, что исключает попадание канцерогенов. Российское производство шпрот было открыто в рамках государственной программы импортозамещения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: санкции  Россельхознадзор  эстония  прибалтика  Роспотребнадзор  латвия  литва  шпроты 



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