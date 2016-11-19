Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рижские шпроты вернутся на российский рынок
Запрет на ввоз рыбных консервов из Прибалтики вскоре может быть снят. Об этом сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко. По его словам, производители изменили технологию изготовления, и теперь любимая россиянами закуска стала безопасной для здоровья, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Напомним, что прибалтийские государства на сегодняшний день являются оголтелыми проводниками в регионе антироссийской политики США.
По словам Алексеенко, эксперты Россельхознадзора в ближайшие недели рассмотрят вопрос о возобновлении поставок шпрот из Латвии и Эстонии. До Нового года, конечно, желанные консервы в Россию попасть не успеют, но все же довольно скоро россияне смогут вспомнить полюбившийся с советских времен вкус.
Запрет на ввоз консервов был введен в июне прошлого года "из-за использования 3-4-бензпирена". Сейчас ситуация изменилась, подчеркнул Алексеенко.
"Сейчас они (производители) провели очень большую работу, отказались от применения жидкого дыма, используют нормальную технологию. Они установили у себя оборудование, которое контролирует режим сжигания щепы, и там будет образовываться минимальное количество канцерогенов", - пояснил чиновник.
Временные ограничения на поставку в Россию всей рыбной продукции из Латвии и Эстонии Россельхознадзор ввел в 2015 году. Причиной стали нарушения санитарных и технологических норм, выявленные в ходе рейдов российских инспекторов, а также наличие в консервах запрещенных и вредных веществ.
Вместе с тем глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил, что возобновление поставок рыбных консервов будет частичным - с отдельных предприятий Латвии и Эстонии. Принципа "мы вам доверяем в полном объеме", который действовал раньше, больше не будет, подчеркнул Данкверт.
За время запрета поставок в Россию рыбных консервов из Прибалтики и Польши в Астраханской области наладили выпуск аналога "Рижских шпрот". Он получил название "Каспийские сардины в масле". Кильку для консервов приобретают в Дагестане, затем сушат паром высокого давления, что исключает попадание канцерогенов. Российское производство шпрот было открыто в рамках государственной программы импортозамещения.
Новости тематики
- Рижские шпроты вернутся на российский рынок
- За границей ждут российские колбасы, печенье и тушенку
- Сахар из Приморья может скоро выйти на внешние рынки
- Шубы без чипов попадут под арест
- Лекарственная мафия завышает цены в 160 раз - ФАС уже просит помощи у полиции
- В России вновь начали производить "советские" кеды
- Китайские шины укатились с российского рынка
- В России запускают аналог торгового портала Alibaba
- Сигареты стали самым быстро дорожающим товаром в стране
- Депутаты предложили ввести госмонополию на производство сахара, табака и алкоголя
Новости раздела
- Рижские шпроты вернутся на российский рынок
- Рухнула еще одна страховая компания
- За границей ждут российские колбасы, печенье и тушенку
- Сахар из Приморья может скоро выйти на внешние рынки
- За туристическую страховку для прибывания россиян заграницей будут драть втридорога
- Новый телефон протянет почти полгода без подзарядки
- Чиновников заставят отказаться от продуктов Microsoft
- Сигареты подорожают на 10-20 рублей
- "Недострой" обложат налогом на имущество
- Шубы без чипов попадут под арест
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Один из самых богатых бизнесменов России вышел из проекта строительства завода минудобрений в Приморье
- Популярная в Приморье рыба неинтересна большинству рыбопромышленников
- Жители Приморья продолжают массово уезжать из края
- Бизнес Приморья раскритиковал задумку президента
- Приморцев вновь ждет дефицит авибилетов на рейсы в Москву
- На одной из оживленных улиц Владивостока запретят парковаться
- На Дальний Восток России перебросят "реактивные" танки
- Станет ли декабрь снова "черным месяцем" для рубля
- Во Владивостоке раскрывать суровую правду о строительстве в Снеговой Пади не торопятся
- Показались подводные камни Свободного порта Владивосток