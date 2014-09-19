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Сегодня российские партнеры Apple начнут принимать заказы на iPhone 6
Сегодня, в пятницу, 19 сентября, российские партнеры Apple начнут принимать заказы на новый iPhone 6. При этот на сайте Apple в России заказать iPhone 6 и iPhone 6 Plus можно будет только с 26 сентября, сообщает «РГ».
Вокруг iPhone разгораются нешуточные страсти. В Нью-Йорке у фирменного магазина Apple на Пятой авеню за несколько дней до его презентации выстроилась очередь, часть поклонников ждут открытия в палатках, которые они поставили в центре города. Аппарат доступен в трех цветах: серебристом, сером и золотом. Причем в наличии есть только трубки в сером корпусе. А вот в серебристом или золотом надо подождать 7-10 рабочих дней. Но самый большой дефицит - iPhone 6 Plus. Этот смартфон во всех цветах придется ждать не меньше месяца.
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