Сегодня российские партнеры Apple начнут принимать заказы на iPhone 6

Сегодня, в пятницу, 19 сентября, российские партнеры Apple начнут принимать заказы на новый iPhone 6. При этот на сайте Apple в России заказать iPhone 6 и iPhone 6 Plus можно будет только с 26 сентября, сообщает «РГ».

Вокруг iPhone разгораются нешуточные страсти. В Нью-Йорке у фирменного магазина Apple на Пятой авеню за несколько дней до его презентации выстроилась очередь, часть поклонников ждут открытия в палатках, которые они поставили в центре города. Аппарат доступен в трех цветах: серебристом, сером и золотом. Причем в наличии есть только трубки в сером корпусе. А вот в серебристом или золотом надо подождать 7-10 рабочих дней. Но самый большой дефицит - iPhone 6 Plus. Этот смартфон во всех цветах придется ждать не меньше месяца.

ZRPRESS.RU, Владивосток.