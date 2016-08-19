Немецкий лоукостер Eurowings прекращает полеты в Россию

В компании сообщили, что в данный момент прорабатывают альтернативные способы доставки пассажиров в Россию или из нее для тех, кто уже купил билеты. В лоукостере отметили, что направление «не оправдало высоких ожиданий», пишет«Ъ».

Eurowings имеет парк в 88 самолетов и совершает рейсы по 130 направлениям. Компания входит в десятку крупнейших лоукостеров Европы. За 2015 год выручка компании составила €1,9 млрд.