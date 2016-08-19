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Немецкий лоукостер Eurowings прекращает полеты в Россию
19 Августа 2016, 17:00 | В России
Дочерняя авиакомпания немецкой Lufthansa лоукостер Eurowings с ноября прекратит полеты в Россию, так как оказалась разочарована этим направлением с экономической точки зрения. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В компании сообщили, что в данный момент прорабатывают альтернативные способы доставки пассажиров в Россию или из нее для тех, кто уже купил билеты. В лоукостере отметили, что направление «не оправдало высоких ожиданий», пишет«Ъ».
Eurowings имеет парк в 88 самолетов и совершает рейсы по 130 направлениям. Компания входит в десятку крупнейших лоукостеров Европы. За 2015 год выручка компании составила €1,9 млрд.
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