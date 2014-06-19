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FESCO обзавелась контейнерным терминалом в Новосибирске

19 Июня 2014, 10:26 | В России

Группа планирует организовать комплексный логистический сервис, включающий в себя обработку готовой продукции, ее хранение, а также оперирование контейнерным парком

Непосредственным покупателем контейнерного терминала в Новосибирске выступил "Трансгарант" (железнодорожный оператор FESCO), который использовал актив до сделки.

Приобретение осуществлено в рамках долгосрочной стратегии группы по развитию сети собственных терминалов на маршруте "Восток-Запад". Актив позволит более эффективно контролировать клиентскую базу и будет способствовать развитию интермодальных контейнерных перевозок, считают в групп.

Терминал расположен вблизи станции Новосибирск-Восточный и является частью транспортного комплекса общей площадью 15 га. Он включает в себя 3 железнодорожные пути длиной 71 условный вагон и предприятие промышленного железнодорожного транспорта на станции Южная с собственными подъездными путями и семью маневровыми тепловозами. Емкость терминала - 1,3 тыс. TEU, пропускная способность - 90 тыс. TEU/в год.

Транспортная группа FESCO (создана на базе ОАО "Дальневосточное морское пароходство") - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежит ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток), ж/д оператор "Трансгарант" и доля в ЗАО "Русская тройка". Кроме того, в собственности и лизинге у FESCO - порядка 36 тыс. контейнеров.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: fesco  ДВМП  терминал 



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