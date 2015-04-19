Штрафы за безбилетный проезд на железнодорожном транспорте возрастут многократно

24 марта 2015 года Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении изменения в Федеральном законе «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» и Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях в части регулирования ответственности за безбилетный проезд на железнодорожном транспорте». Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», закон, опубликованный 8 апреля 2015 года, вступит в силу через 10 дней.

Согласно поправкам, в поезде пригородного сообщения штраф составит 50-кратную величину установленного тарифа на перевозку взрослого пассажира на расстояние 10 км, в поезде дальнего следования - в размере пятикратной величины установленного тарифа на перевозку взрослого пассажира на расстояние 100 км. Тариф на 10-километровую зону в Приморском крае составляет 18 рублей, таким образом, размер штрафа за одну зону возрастет до 900 рублей. Ранее штраф не зависел от тарифа и составлял 100 рублей для «зайцев» в электричках и 200 рублей - в поездах дальнего следования.

Кроме того, закон заменяет административную ответственность на гражданско-правовую и позволяет взыскивать штраф в судебном порядке.

При рассмотрении данной инициативы замминистра транспорта РФ Сергей Аристов пояснил, что есть три механизма взыскания предусмотренного штрафа: «Добровольное приобретение билета у кассира в вагоне, составление перевозчиком протокола о нарушении, в котором указываются данные лица для обращения в суд, третье, когда лицо не оплачивает и не предоставляет документ для составления протокола, - пресекается сама поездка». Кроме того, перевозочные компании наделены правом проверки билетов, а также взимания дополнительного сбора за продажу билетов безбилетникам прямо в поездах.

Ожидается, что закон позволит минимизировать убыточность пассажирских перевозок в масштабах страны.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.