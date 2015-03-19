Слабый рубль подпортил бананы

Популярность фруктов снижается из-за девальвации

Среднедушевое потребление фруктов и ягод, по данным Росстата, неуклонно росло с 1998 года, поднявшись с 30 кг до 64 кг на россиянина. Однако по итогам 2014 года показатель упал на 5%, до 61 кг - такая предварительная оценка содержится в докладе исследовательской компании «Технологии роста», с которым ознакомились «Известия».

Официальные данные по среднедушевому потреблению Росстат подготовит к маю-июню, этот показатель долго вычисляют по утвержденным методикам ведомства, объясняет гендиректор «Технологий роста» Тамара РЕШЕТНИКОВА. Росстат при этом не сегментирует структуру потребления фруктов и ягод.

По оценкам «Технологий роста», потребление самых популярных из импортируемых в Россию фруктов - бананов - в 2014 году снизилось на 5% по сравнению с 2013 годом и составило 8,9 кг. Похожая ситуация наблюдается и с импортом другой популярной категории - апельсинов: средний россиянин в 2014 году съел на 9% меньше апельсинов, чем в 2013-м, всего около 3,25 кг. Потребление яблок, лидера в структуре потребления, отследить сложнее, поскольку значительная доля яблок производится в рамках личных подсобных хозяйств, но оно в лучшем случае стагнирует - хотя в прошлом году доля отечественных яблок в корзине среднестатистического россиянина превысила 51%, говорит Решетникова.

- Бананы в России не выращиваются, только импортируются. Они не поступают на переработку, все съедается населением. Апельсины тоже фактически все импортные. Есть собственное выращивание на Северном Кавказе, но в очень ограниченных объемах, не влияющих на товарный рынок, а переработки апельсинов в России нет, - говорит Решетникова. - Поэтому можно принять в расчет данные Федеральной таможенной службы: в 2014 году импорт бананов уменьшился почти на 5% и составил 1,28 млн тонн на сумму $958 млн. Импорт апельсинов в 2014 году сократился на 9% и составил 467 тыс. тонн на сумму $418 млн.

По данным отраслевого агентства «АПК-Информ», цена на бананы в России на 9 февраля в 2,2 раза превышает прошлогодний уровень: в аналогичный период оптовые цены на бананы не превышали 38 рублей за 1 кг, теперь же это 76-82 рублей за 1 кг - в розничных магазинах наценки на бананы обычно минимальны. Отмечается, что поддержку ценам оказывает подорожание продукции непосредственно в Эквадоре, где из-за межсезонья резко сократилось предложение.

- В 2014 году россияне съедали около 1,2 млн коробок (вес коробки - 18-19 кг.) бананов в неделю, а после того как цены на фрукты выросли в два раза, люди берут их только в крайнем случае. Потребление падает, а поставки никто резко не остановит, поэтому приходится терпеть убытки, - подтверждает тенденцию представитель поставщика фруктов и овощей ООО «Артэс». По словам других участников рынка, сейчас остался только прямой импорт через терминал в Санкт-Петербурге из Эквадора, Коста-Рики и других стран-производителей, раньше бананы поставлялись также через страны ЕС.

С подсчетами по яблокам несколько сложнее: в отличие от бананов и апельсинов, в России яблоки и выращиваются, и импортируются, и экспортируются, и перерабатываются (соки, джемы, пектин, т.п.). Ежегодно импорт яблок в Россию составляет порядка 1,2-1,3 млн тонн в год. В 2014 году импорт яблок снизился до 1,04 млн тонн (на сумму $618 млн). Основную массу выращиваемых в России яблок (в среднем 1 млн тонн в год), производят хозяйства для личного потребления. Если в 2012 году в среднем россиянин съедал 16-17 кг яблок за год, то в 2014 году среднедушевое потребление сократилось до 15 кг в зависимости от региона, за счет падения импорта, считают в компании «Технологии роста».

Президент Ассоциации садоводов России, председатель Ассоциации садоводов-питомниководов Игорь МУХАНИН считает, что яблоко в 2015 году теоретически может заменить импортные фрукты.

- Но о замене можно говорить лишь в определенные периоды года, например в зимние месяцы. Проблема в том, что цена выросла по сравнению с предыдущим годом на все фруктовые группы, включая яблоки, - по нашим расчетам, в 2-2,5 раза. Поэтому и потребление яблок у россиян в этом году уменьшится.

- Падение потребления в 2014 году отмечено во втором полугодии из-за введения Россией продовольственных ответных санкций и падения курса рубля. В 2015 году будет более серьезное падение, которое превысит 10%, поскольку в весенний период 2014 года несезонное предложение традиционно удовлетворено импортом. Даже если эмбарго отменят, покупательская способность населения уменьшилась почти на уровень девальвации. Летом, конечно, будет восстановление за счет собственного производства фруктов и ягод, но цены на них существенно вырастут по отношению к прошлому году. Сейчас по фруктам и овощам налицо галопирующая инфляция, - говорит Решетникова.

Среди других категорий, которые влияют на «фруктовую корзину» россиянина, она выделила другие цитрусовые (мандарины, на них поставщики также существенно подняли цены) и груши: вне сезона до 90% поставок груш шло через Бельгию и Нидерланды, которые сейчас под эмбарго.

- Покупать груши конференц по 150 рублей - сомнительное удовольствие, - добавила Решетникова. - Как бывший химик, могу заметить, что витаминов в несезонных яблоках и грушах почти нет. Да, есть клетчатка, которая главным образом нужна для пищеварения, но есть и другие источники клетчатки; витамины же после такого длительного хранения не доходят до покупателей. Разве что в стабильной форме аскорбиновая кислота содержится в апельсинах и лимонах. Можно также запасать тертую с сахаром смородину и малину или морозить ягоды - это самые надежные методы сохранения витаминов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.