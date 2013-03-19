Новые тренды для terra luxury

В ближайшие годы рынок элитной недвижимости на легендарной «Рублевке» ждет подъем

Более 4-х последних лет рынок элитной загородной недвижимости находился в состоянии стагнации - продавалось только то, что «лучше рынка». Сегодня, по оценкам экспертов, впервые с начала 2009 года, рынок начинает оживать, а предложений, соответствующих определению «элитная загородная недвижимость», становится все меньше. Пока цены реальных сделок остаются ниже докризисных показателей на 30-40%, однако накопленный спрос уже к концу 2013 года, по прогнозам девелоперов, поднимет цены на этом рынке как минимум на 10-15%.

Об основных тенденциях и перспективах развития рынка элитной загородной недвижимости шла речь на экспертной конференции, которая состоялась в начале марта на территории одного из самых респектабельных поселков на «Рублевке» - «ParkVille Жуковка».

За 20 лет, которые прошли с тех пор, как принятый в России закон дал право покупки земли под индивидуальное строительство, на этом рынке изменилось многое. Если в начале 90-х рынок характеризовался хаотичной точечной застройкой, то в начале 2000-х появились первые коттеджные поселки с развитой инфраструктурой. Кризис 2009 года дал новый толчок развитию загородного рынка - поселки, претендующие на статус элитных, стали отличаться уникальной концепцией и эксклюзивной инфраструктурой. Сегодня этот тренд усилился: покупатели стали предъявлять еще более высокие требования к архитектуре, инфраструктуре и безопасности.

«Первые охраняемые поселки появились в России в 1996 году, примерно в это же время появились и компании, которые стали специализироваться на рынке загородной недвижимости, - вспоминает Георгий ДЗАГУРОВ, генеральный директор компании Penny Lane Realty. - В 2000-2004 гг. интерес покупателей переходит в сторону охраняемых поселков, начинается бурный рост рынка, появляются новые правила игры: люди уже не только хотят жить в охраняемом поселке, им нужна инфраструктура - детские площад и, минимаркеты, общие зоны, спортивный комплекс и т.д. Начинает появляться реальное кредитование на рынке загородной недвижимости. До 2008 года рынок рос сумасшедшими темпами, однако в кризис все внезапно обрушилось, и рынок встал. Только сегодня, спустя 4 года, мы стали замечать некоторое оживление, однако покупательский спрос несколько поменял свою направленность. Так, опыт неполучения в кризис обещанных объектов инфраструктуры приводит сегодня к особому интересу и вниманию к этому вопросу. Поэтому не за горами использование западного опыта, когда сначала строят инфраструктуру, а потом при ее наличии продают индивидуальные домостроения по максимальной стоимости. Радикально вырастает сегодня спрос на готовые под ключ домовладения - они гораздо более востребованы, чем дома под отделку».

Оживление спроса на элитные объекты подтверждают и данные экспертного опроса крупнейших аналитических агентств (Troika Estate, Blackwood, Penny Lane Realty), проведенного Московским Бизнес Клубом в январе 2013 года: в ближайшие годы рынок элитной недвижимости на легендарной «Рублевке» ждет подъем. Он связан как с общим восстановлением мировой и российской экономики, сигналы о котором в последние несколько месяцев появляются все чаще, так и c ростом качества предложения и развитием формата организованных поселков с единой архитектурной концепцией.

Следуя покупательским предпочтениям, в последнее время на рынок выходили поселки, где большое внимание уделяется именно инфраструктуре. Кстати, именно это роднит подмосковный рынок элитной недвижимости с европейским. «В Европе комфортабельность жизни в городе и вне него практически не отличается. К этому же стремятся и в России: комплексное освоение территории - актуальная тенденция рынка, - говорит Андрей СОЛОВЬЕВ, руководитель отдела загородной недвижимости Knight Frank. - Больше внимания в России стали уделять и архитектуре: благодаря привлечению лучших архитекторов и дизайнеров некоторые подмосковные поселки стали образцами в загородном строительстве мирового уровня. Однако, если сравнивать европейский и подмосковный рынки элитной недвижимости, можно найти и ряд отличий. Например, в отличие от Европы рынок элитной загородной недвижимости в Москве пока находится на стадии развития. Подавляющее большинство покупателей - россияне, которые приобретают объекты «для себя», в то время как в Европе элитную недвижимость покупают в основном иностранцы в инвестиционных целях».

Основной сдерживающий фактор развития этого сегмента после кризиса - отсутствие нового качественного предложения. По словам Елены РЖАВСКОЙ, директора департамента консалтинга, аналитики и исследований компании Blackwood, стабильный лидер спроса на рынке загородной недвижимости - Рублево-Успенское шоссе, на него приходится треть всего объема спроса в сегменте купли-продажи и более половины - в сегменте аренды. Однако, по словам эксперта, здесь наблюдается дефицит качественных проектов - на начало 2013 года на стадии первичных продаж находилось порядка 250 коттеджей, 78 секций таунхаусов, 120 участков без подряда. При этом новых элитных проектов за последние 4 года не появилось. Рынок предлагает нетипичные для «Рублевки» продукты - участки без подряда и квартиры, в то время как покупатель хочет качественный современный проект на высокой стадии готовности, обеспеченный инфраструктурой.

«Именно инфраструктура сегодня во многом определяет ценность элитного продукта на рынке недвижимости, - считает Ирина МЕЛЬНИКОВА, руководитель проекта «ParkVille Жуковка». - Для того, чтобы создавать элитную недвижимость, нужно две вещи: первая - образ, второе - тщательная проработка деталей. Надо понимать, что когда человек покупает элитный дом, то он покупает не кирпич, не бетонный раствор, не земельный участок, он покупает себе некий входной билет в новое, недоступное для него до этого момента окружение. Определяется это простыми вещами: его жена будет иметь возможность ходить в тот же салон, что и жена министра, а сам он по субботам сможет играть с министром в теннис или обедать с ним в одном ресторане.

Поэтому наличие объектов инфраструктуры в окружении площадки имеет принципиальное значение - это зона притяжения потенциально желаемой аудитории. И этому при реализации проекта мы уделили особое внимание - поселок такого уровня невозможен без качественной современной инфраструктуры. Работать и учить своих детей, проводить деловые встречи, посещать художественную галерею, устраивать шопинг, заниматься спортом - все это можно делать, живя в «ParkVille Жуковка». На территории есть детский сад и школа «Президент» с очень высоким уровнем преподавательского состава. Совсем рядом спортивный комплекс World Class, конно-спортивная база в Горках-2, сеть бутиков Барвиха Luxury Village, магазин-галерея «Жуковка-Плаза», множество ресторанов с превосходной кухней, уютных кафе и прочих мелочей уютной и комфортной жизни».

Растут требования современных потребителей и к архитектуре. Именно поэтому создатели коттеджного поселка класса de Luxe «ParkVille Жуковка» - одного из самых респектабельных на «Рублевке» - остановились на английской классике. Автором архитектурной концепции в английском стиле стал архитектор Михаил БЕЛОВ - самый успешный русский неоклассицист. Все дома вписаны в единую концепцию, что, впрочем, не мешает каждому дому отличаться своей индивидуальностью. Кстати, некоторые участки оставлены незастроенными намеренно. Они для тех, кто хочет создать собственный архитектурный шедевр, который гармонично впишется в концепцию поселка.

«Мало сделать элитный поселок качественным и цельным, важно еще всю эту идею сохранить, - считает Ирина Мельникова. - С ограничениями работать сложно, но мы настаиваем на том, что целостность архитектуры должна быть сохранена. В договоре купли-продажи прописаны жесткие штрафные санкции, которые ограничивают возможность изменения экстерьера. Это сделано для того, чтобы те, кто видит сегодня из своего окна маленькую Англию, продолжали ее видеть и через пять, и через десять лет».

Но не только инфраструктура и архитектурная концепция определяют ценность площадки. По мнению Ирины Мельниковой, люди перебираются за город в поисках более благоприятной экологии. В этом смысле Рублевское направление очень удачно: здесь дует ветер с Балтики и Селигера, совсем рядом находятся легендарные сосновые леса. Кроме этого, на территории ParkVille есть гнезда чибисов - птиц, которые во многих культурах символизируют сохранность домашнего очага. «Известно, что чибисы до последней капли крови защищают свои гнезда, у них вообще очень крепкие семьи. Так вот, мы не могли строить, потому что у нас были гнезда чибисов, и мы не косили траву, чтобы не повредить их. Поэтому подготовка строительной площадки у нас осуществлялась после того, как птицы вывели потомство», - приводит забавный факт Ирина Мельникова.

Все большее значение для москвичей приобретает и транспортная доступность загородной недвижимости. Плюсы ParkVille заключаются в том, что к поселку можно проехать как по Рублево-Успенскому шоссе, так и со стороны Новой Риги, что избавляет от необходимости стоять в пробках.

Появление проектов такого уровня, по мнению экспертов, уже в ближайшем будущем скажется на состоянии рынка элитной загородной недвижимости. «ParkVille Жуковка» предоставляет сегодня уникальную возможность доказать, что рынок жив, а продажи при наличии развитой инфраструктуры, уникального по удобству месторасположения и высокой стадии готовности усадеб вполне осуществимы», - считает Георгий Дзагуров.

«Сейчас рынок на Рублевском направлении перенасыщен неликвидным «псевдоэлитным» предложением, - отмечает директор департамента загородной недвижимости Troika Estate Евгений ДОРСМАН. - Но качественное предложение в организованных поселках с хорошей инфраструктурой и продуманной концепцией будет пользоваться спросом».

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.