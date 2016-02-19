Туристические сборы будут взымать с турагентств

Госдума на заседании в пятницу рассмотрит в третьем чтении законопроект, который предусматривает введение туристического сбора с туроператоров. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», информация об этом содержится в проекте повестки заседания нижней палаты парламента.

Проект закона предусматривает создание резервного фонда туроператоров, который будут ежегодно пополнять участники рынка. Для операторов с количеством туристов не более 10 тыс. в год и общей ценой турпродукта не более 40 млн рублей взнос устанавливается в размере 50 тыс. рублей в год, для туроператоров, у которых количество туристов не превышает 100 тыс., взнос составит 100 тыс. рублей, для туроператоров с количеством туристов от 100 тыс. до 500 тыс. - 300 тыс. рублей. Если количество туристов превышает 500 тыс., взнос составит 500 тыс. рублей.

Согласно законопроекту, резервный фонд используется для финансирования расходов на оказание экстренной помощи туристам.

Кроме того, в закон об основах туристской деятельности предлагается добавить статью о создании фонда персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма. Он формируется для выплаты денежных средств, причитающихся туристам, в целях возмещения ущерба, возникшего в результате неисполнения туроператором своих обязательств.

Размер ежегодного взноса туроператора в этот фонд устанавливается в размере 1% от общей цены туристского продукта за предыдущий год. Для новых туроператоров размер взноса устанавливается в сумме 100 тыс. рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.