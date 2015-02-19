В России предлагают отключать жильцам электричество за любые долги ЖКХ

Если законодатели не позволят ресурсоснабжающим организациям возможность «выбрасывать» при необходимости управляющие компании из цепочки отношений с конечным потребителем энергии, отрасль может столкнуться с коллапсом. Новые кредиты энергетикам получать все сложнее, а накапливающиеся долги со стороны УК лишают их возможности технического перевооружения. Об этом 18 февраля в ходе конференции «Реформирование системы ЖКХ. Итоги и перспективы» заявил генеральный директор компании КЭС Холдинг Борис Вайнзихер, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой Клерк.Ру.

По статистике некоммерческого партнерства «Совет производителей энергии», объединившей в себе данные 22 крупных генерирующих компаний, долги потребителей за тепло в 2014 году увеличились на 14%, составив сумму в 155 млрд. руб.

55% задолженности приходится на управляющие компании, ТСЖ и «прочие организации-посредники», как назвал их Борис Вайнзихер.

В сентябре 2014 года Госдума приняла в первом чтении законопроект по укреплению платежной дисциплины потребителей электроэнергии. Согласно документу, энергокомпании смогут взимать штрафы при несвоевременной или неполной оплате, проводить собрания собственников и ставить вопрос о взаимодействии с ними напрямую, либо инициировать смену управляющей компании. Также законопроект предполагает увеличение размера пени дня недобросовестных потребителей. Однако более радикальные меры, на которые рассчитывали энергетики, в законопроект не вошли.

«Все долги за тепло приходятся на жилищную сферу, потому что отключать многоквартирные дома от магистралей за неуплату мы не можем, - пояснил Борис Вайнзихер. - При этом само население платит примерно 95% от положенного, деньги задерживаются именно в управляющих компаниях. Отдельные из них имеют долги аж за два года, а платят только по решению суда. В таких условиях разговаривать об инвестициях в ЖКХ бесполезно. Если у банков, которые пытаются взыскать с клиентов старые долги, есть хотя бы право не выдавать новый кредит, то у нас этого права нет. В итоге мы продолжаем кредитовать эти УК. Новый порядок их государственного лицензирования, к сожалению, к их платежной дисциплине отношения пока не имеет.

Мы рассчитываем, что в рассматриваемый законопроект все же войдут две нормы. Первая – безальтернативный переход на прямые расчеты в ситуации, если УК или ТСЖ не платит ресурсоснабжающей организации в течение двух-трех месяцев. Собрание собственников жилья при этом не потребуется. Если норма не будет принята, в отрасли наступит кризис, потому что самим нам кредитоваться будет просто негде.

Вторая мера должна быть направлена уже на самих граждан-неплательщиков. Сегодня единственная технологическая возможность отключения квартиры за неуплату есть в отношении электричества. Мы предлагаем схему, при которой любые ресурсные долги можно будет продавать поставщикам электроэнергии, и они уже будут отключать электричество, исходя из новых параметров долга. Такая норма действует, например, у наших соседей в Казахстане».

«Следующий пакет законопроекта, который будет рассматриваться в 2015 году, должен содержать эти идеи», - подтвердил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. В свою очередь, руководитель Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков связал возможность переброски долгов с одной сферы энергоснабжения на другую с новым порядком формирования тарифов ЖКХ. С 2016 года для каждого региона будет утверждаться так называемый индекс совокупного платежа. Если один из видов платежей – за воду, электричество или газ, должен вырасти опережающими темпами (например, для строительства нового водопровода), то другие виды тарифа должны, наоборот, расти меньшими темпами, чтобы средний процент не превышал уровня инфляции. «Наличие совокупной планки оплаты дает нам возможность нащупать межотраслевые балансы», - отозвался о предложенных мерах руководитель ФСТ, пишет Клерк.Ру.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.