"Дачную амнистию" могут продлить еще на 3 года

Минэкономразвития РФ поддерживает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», который предусматривает продление срока государственной регистрации прав на объекты индивидуального жилищного строительства в упрощенном порядке до 1 марта 2018 года, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на ТАСС.

Проект отзыва на законодательную инициативу направлен на согласование в заинтересованные ведомства. «В сложившейся экономической ситуации, учитывая массовые запросы с просьбами о продлении упрощенного порядка регистрации прав на объекты индивидуального жилищного строительства, можно продлить срок процедуры еще на три года», - отмечают в МЭР.

В министерстве уверены, что продление «дачной амнистии» позитивно отразится на развитии рынка жилой недвижимости.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.