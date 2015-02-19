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"Дачную амнистию" могут продлить еще на 3 года
Минэкономразвития РФ поддерживает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», который предусматривает продление срока государственной регистрации прав на объекты индивидуального жилищного строительства в упрощенном порядке до 1 марта 2018 года, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на ТАСС.
Проект отзыва на законодательную инициативу направлен на согласование в заинтересованные ведомства. «В сложившейся экономической ситуации, учитывая массовые запросы с просьбами о продлении упрощенного порядка регистрации прав на объекты индивидуального жилищного строительства, можно продлить срок процедуры еще на три года», - отмечают в МЭР.
В министерстве уверены, что продление «дачной амнистии» позитивно отразится на развитии рынка жилой недвижимости.
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