Население будет платить за электричество больше, чем предприятия

Население в России должно платить за электричество больше, чем промышленные предприятия, хотя пока дело обстоит наоборот, считает заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко. Об этом сообщает газета «Золотой Рог»

"У нас есть проблема перекрестного субсидирования, когда промышленные потребители платят за электроэнергию больше, чем население. По экономике должно быть наоборот", - сказал замминистра в интервью "Русской службе новостей".

По словам Кравченко, себестоимость доставки электроэнергии населению выше, чем промышленным предприятиям. Во всем мире тарифы для промышленности ниже, чтобы стимулировать ее развитие, а в России, по словам замминистра, из-за высоких тарифов промышленность придумывает схемы ухода и минимизации издержек.

Министерство энергетики РФ подготовило проект, который предусматривает дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления.

В соответствующем проекте постановления правительства предлагается следующий диапазон объемов потребления электроэнергии, по которым будут дифференцироваться тарифы: до 150 кВт.ч в месяц, 150-600 кВт.ч в месяц и свыше 600 кВт.ч в месяц на одно домохозяйство.

Для тех, кто попадает в категорию потребления до 150 кВт.ч, тариф на электроэнергию будет снижен на 2% от уровня, который будет применяться с июля 2016 года. Для категории потребителей от 150 до 600 кВт.ч тариф будет выше применяемого до 150 кВт.ч на 12%, свыше 600 кВт.ч — на 52%, но не выше экономически обоснованного тарифа на электроэнергию для населения.