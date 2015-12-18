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Население будет платить за электричество больше, чем предприятия

18 Декабря 2015, 12:43 | В России

Население в России должно платить за электричество больше, чем промышленные предприятия, хотя пока дело обстоит наоборот, считает заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко. Об этом сообщает газета «Золотой Рог»

"У нас есть проблема перекрестного субсидирования, когда промышленные потребители платят за электроэнергию больше, чем население. По экономике должно быть наоборот", - сказал замминистра в интервью "Русской службе новостей".

По словам Кравченко, себестоимость доставки электроэнергии населению выше, чем промышленным предприятиям. Во всем мире тарифы для промышленности ниже, чтобы стимулировать ее развитие, а в России, по словам замминистра, из-за высоких тарифов промышленность придумывает схемы ухода и минимизации издержек.

Министерство энергетики РФ подготовило проект, который предусматривает дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления.

В соответствующем проекте постановления правительства предлагается следующий диапазон объемов потребления электроэнергии, по которым будут дифференцироваться тарифы: до 150 кВт.ч в месяц, 150-600 кВт.ч в месяц и свыше 600 кВт.ч в месяц на одно домохозяйство.

Для тех, кто попадает в категорию потребления до 150 кВт.ч, тариф на электроэнергию будет снижен на 2% от уровня, который будет применяться с июля 2016 года. Для категории потребителей от 150 до 600 кВт.ч тариф будет выше применяемого до 150 кВт.ч на 12%, свыше 600 кВт.ч — на 52%, но не выше экономически обоснованного тарифа на электроэнергию для населения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: население  электроэнергия  промышленность 






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Комментарии

  • Псевдоним13:53, 18.12.2015#

    обалдели!!! Уже сейчас за электричество счет пришел на 200 рублей больше чем в начале года, ну ждите, ждите!

  • Ху..Ло13:54, 18.12.2015#

    СТАДО. . . обязано платить:), самое интересное ЧТО ВСЕ хором выбрали САМИ тех кто вас Е5. . т и занимается поборами:)

  • Псевдоним14:04, 18.12.2015#

    Да они там совсем с головой не дружат что ли??? или, эти министры живут в другой реалии??? откуда у населения такие деньжища на ком. платежи??? да куда же президент и Ко то смотрит???

  • vasya17:50, 18.12.2015#

    " да куда же президент и Ко то смотрит???" - а туда и смотрит. Как бы больше бабок натырить.

  • Псевдоним14:04, 18.12.2015#

    Точно, кого выбрали, от того и получили

  • Казах15:11, 18.12.2015#

    В том то и прикол, молятся на путена а потом жалуются. . . .

  • OneKher14:06, 18.12.2015#

    Прежде чем ровняться на тарифы "всего мира", доведите сначала уровень жизни народа до состояния "всего мира" управленцы хе. . . Р. . . овы! а потом "песни пойте"!

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј14:15, 18.12.2015#

    Всё правильно делают. В России по планам бильдербергского клуба к 2020 году должно остаться не более 17 млн. чел. Изводят со свету не войной (открыто), а геноцидом (тихо) ИЗНУТРИ. Пока до идиотов дойдёт, что в стране начиная с 1985 года правит ОККУПАЦИОННОЕ правительство, население как раз сократится до этих 17 млн.

  • Казах15:17, 18.12.2015#

    Сдохнут и не поймут где жили и зачем жили.

  • РїСЃРµРІРґРѕ14:31, 18.12.2015#

    Вы негодяи, когда мне зп дадите чтоб я смог оплатить ваши тарифы???

  • ППП14:38, 18.12.2015#

    Че творите!!!!

  • xXx14:47, 18.12.2015#

    А плешивый вчера вещал, что все хорошо. . . . Может надо как-то исправить ситуацию? А то скоро и за воздух платить начнем. . . .

  • Псевдоним02:36, 19.12.2015#

    В Китае уже платят. . .

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